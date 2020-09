Como estão sendo as homenagens neste 11 de setembro — veja as fotos

O atentado do 11 de setembro de 2001, que deixou 3.000 mortos nos Estados Unidos, completa 19 anos nesta sexta-feira, 11. Em todo o território americano, cerimônias em homenagem às vítimas marcam o dia, incluindo com a presença de autoridades.

O presidente Donald Trump e o rival democrata Joe Biden participaram de homenagens em Shanksville, na Pensilvânia, onde tripulantes de um dos quatro aviões sequestrados pelos terroristas impediram a aeronave de chegar a Washington D.C — o avião caiu em um campo aberto, mas todos morreram.

Em D.C., a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, também fez homenagem às vítimas junto a outros congressistas.

Biden também foi ao Memorial do 11 de setembro em Nova York, onde os nomes das vítimas foram gravados em pedra perto do local onde ocorreu o ataque às Torres Gêmeas.

Na ocasião, a maior tragédia dentre os ataques daquele dia, duas aeronaves sequestradas pelos terroristas foram lançadas contra as torres, matando os passageiros e milhares de trabalhadores no local. Neste ano, por causa da pandemia, só familiares puderam comparecer à tradicional cerimônia no memorial. O vice-presidente Mike Pence também foi a Nova York e cumprimentou Biden (com o cotovelo, é claro).

Já a candidata a vice na chapa de Biden, Kamala Harris, foi à Virgínia. O estado é lar do Pentágono, sede da defesa americana e contra o qual foi lançado outro dos aviões no 11 de setembro. Veja as fotos abaixo.