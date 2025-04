Missa de despedida do papa Francisco reúne 200 mil pessoas; assista ao vivo

A última etapa do adeus ao papa Francisco começou neste sábado, pouco depois das 10h no horário de Roma (5h em Brasília), na Praça de São Pedro, Vaticano, com uma missa de corpo presente.

Segundo o Vaticano, ao menos 200 mil pessoas acompanham o evento na praça e em seus arredores.

A missa é realizada ao ar livre, com a presença de mais de 50 chefes de Estado, incluindo os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Donald Trump (EUA), Javier Milei (Argentina), Emmanuel Macron (França) e Volodymyr Zelensky (Ucrânia).

Trump e Zelensky se encontraram antes da cerimônia, segundo o governo da Ucrânia. O teor da conversa ainda não foi divulgado.

No início da missa, o caixão do papa foi levado do interior da Basílica de São Pedro, onde foi velado, para a Praça de São Pedro, onde a cerimônia é realizada.

A celebração segue os rituais tradicionais, com uma missa pública de corpo presente, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re. Francisco havia pedido um funeral simples, conforme sua linha de papado, com um caixão de madeira único e sem decorações extravagantes.

O caixão foi colocado em frente ao altar para a cerimônia. Antes dela, alguns líderes globais, como Trump, foram até ele e prestaram as últimas homenagens, de forma privada.

"Papa do povo"

Na homilia, o cardeal Giovanni disse que o papa buscou se aproximar das pessoas. "Ele foi um papa entre o povo, com um coração aberto a todos. Ele também foi um papa atento aos sinais dos tempos e ao que o Espírito Santo estava despertando na igreja", afirmou.

Giovanni destacou que a primeira viagem de Francisco como papa foi a Lampedusa, um ponto de chegada de imigrantes na Itália, e que ele também rezou uma missa na fronteira entre EUA e México.

A missa deverá durar 90 minutos. Em seguida, haverá uma procissão para levar o caixão do papa até o local de sepultamento, a igreja de Santa Maria Maior, que passará por lugares históricos de Roma, como o Coliseu.

Francisco faleceu na última segunda-feira, aos 88 anos, vítima de complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca.

Onde assistir ao funeral do Papa Francisco?

No Brasil, a TV Globo, a GloboNews e a CNN Brasil transmitem o funeral. Assista à transmissão abaixo.

Hora a hora do funeral do papa

Veja a programação detalhada, no horário de Brasília.

5h - Começa a missa fúnebre do papa, que deverá durar 90 minutos. A celebração terá a presença dos cardeais e dos chefes de Estado nas primeiras fileiras.

6h30 - Após a celebração, começará uma procissão para levar o corpo do Vaticano até a igreja de Santa Maria Maior, com trajeto de cerca de 4 km. A multidão não poderá seguir o cortejo.

7h - Corpo do papa chegará na igreja e será recebido por um grupo de pessoas pobres. O enterro será feito a portas fechadas.

Quando será o conclave?

A escolha do sucessor de Francisco ocorrerá em um conclave, um processo no qual os cardeais eleitores votam para escolher o novo papa. O rito deverá começar entre os dias 5 e 10 de maio, conforme as normas do Vaticano, embora a data ainda não tenha sido confirmada. Alguns cardeais, como o bósnio Vinko Puljić e o espanhol Antonio Cañizares, não participarão do conclave devido a questões de saúde.

A cada dia, os cardeais realizarão até quatro votações, e a fumaça branca sinalizará a eleição de um novo papa.