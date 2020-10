Com ventos de até 175 km/h, furacão Zeta deixa ao menos 3 mortos nos EUA

O furacão Zeta atingiu o sul dos Estados Unidos nesta quinta-feira com ventos fortes que deixaram um rastro de árvores caídas e linhas de energia rompidas e mataram pelo menos três pessoas.

A tempestade provocou ventos de 175 quilômetros por hora no litoral da Louisiana e deixou 2,4 milhões de pessoas sem eletricidade da Louisiana à Carolina do Norte.

Um homem de Nova Orleans morreu depois de tocar uma linha de energia, e dois outros morreram no Mississippi e na Geórgia vitimados por uma maré de tempestade e uma árvore derrubada pelos ventos, relatou a polícia.

De madrugada, equipes retiraram galhos de árvores e linhas de energia rompidas de estradas importantes enquanto moradores afastavam destroços varridos pelo vento para as sarjetas em Nova Orleans. Um homem ficou ferido quando um prédio de apartamentos desabou.

O Zeta é a quinta tempestade batizada a atingir a Louisiana neste ano e a 27ª desta temporada, uma a menos do que o recorde estabelecido em 2005. Os furacões estão ficando mais fortes e girando mais devagar, já que absorvem calor dos oceanos devido à mudança climática.

O Zeta se originou no Mar do Caribe e passou de tempestade tropical para um furacão de categoria 2 destruidor em menos de quatro dias. Ele se abateu sobre a península mexicana de Yucatán e disparou através do Golfo do México.