Com quase cem mil mortes por covid-19, EUA têm praias e parques lotados

Os americanos tomaram banho de sol nas praias, pescaram em barcos e passearam nos calçadões neste fim de semana de feriado prolongado, mesmo com o número de mortos nos EUA pelo novo coronavírus se aproximando rapidamente dos cem mil. O fim de semana do Memorial Day, que é comemorado nesta segunda-feira, 25, marca o início não-oficial da temporada de verão nos EUA. Vídeos postados nas redes sociais mostravam festas onde as pessoas se aglomeravam em piscinas e clubes.

Todos os 50 estados dos EUA reduziram em algum grau as restrições adotadas por causa da pandemia. Em alguns estados, como Illinois e Nova York, os restaurantes permanecem fechados para refeições no local e os salões de beleza ainda não podem abrir. Em muitos estados do Sul, a maioria das empresas está aberta, com restrições de capacidade. Veja a seguir galeria de fotos:

1. Coronavírus EUA: Aglomeração em praia da Califórnia no fim de semana do Memorial Day, durante a pandemia zoom_out_map 1 /8 Coronavírus EUA: Aglomeração em praia da Califórnia no fim de semana do Memorial Day, durante a pandemia (Patrick T. Fallon/Reuters)

2. Coronavírus EUA: Visitantes lotam o calçadão no fim de semana do Memorial Day em Ocean City, Maryland zoom_out_map 2 /8 Com o relaxamento das restrições de isolamento social pelo coronavírus, visitantes lotam o calçadão no fim de semana do Memorial Day em Ocean City, Maryland, EUA (Kevin Lamarque/File Photo/Reuters)

3. Pandemia EUA: Aglomeração no fim de semana do Memorial Day na praia de Osage, no lago de Ozarks, Missouri zoom_out_map 3 /8 Pandemia EUA: Aglomeração no fim de semana do Memorial Day na praia de Osage, no lago de Ozarks, Missouri (Twitter / Lawler50/Reuters)

4. Coronavírus: Aglomeração em Huntington Beach, Califórnia, durante fim de semana do Memorial Day durante o surto da covid-19 zoom_out_map 4 /8 Ciclistas e pedestres passeiam ao norte do píer de Huntington Beach no fim de semana do Memorial Day durante o surto de coronavírus (Patrick T. Fallon/Reuters)

5. Coronavírus EUA: Praia de Coney Island no fim de semana do Memorial Day durante a pandemia no Brooklyn, Nova York zoom_out_map 5 /8 As pessoas andam no calçadão na praia de Coney Island no fim de semana do Memorial Day durante a pandemia por coronavírus. Brooklyn, Nova York, EUA (Andrew Kelly/Reuters) As pessoas andam no calçadão na praia de Coney Island no fim de semana do Memorial Day durante a pandemia por coronavírus. Brooklyn, Nova York, EUA

6. Covid-19 EUA: As pessoas passam o fim de semana do Memorial Day no Brooklyn em Nova York zoom_out_map 6 /8 As pessoas passam o fim de semana do Memorial Day no Brooklyn em Nova York durante o surto de covid-19 (May 25, 2020). (Caitlin Ochs/Reuters)

7. Coronavírus EUA: Aglomeração de pessoa durante a pandemia em Huntington Beach, Califórnia, no fim de semana do Memorial Day zoom_out_map 7 /8 Os skatistas usam máscaras enquanto outros se sentam na praia no fim de semana do Memorial Day durante o surto de coronavírus em Huntington Beach, Califórnia, EUA (Patrick T. Fallon/Reuters)

8. Covid-19: Protesto pela reabertura dos negócios em Nova Jersey, nos EUA zoom_out_map 8/8 As pessoas participam de um protesto para reabrir todos os negócios depois que algumas praias de Nova Jersey foram abertas durante o fim de semana do Memorial Day (Eduardo Munoz/Reuters)

O total de casos nos EUA é superior a 1,6 milhão, o mais alto do mundo. Um pedido das autoridades de saúde e de muitos governadores estaduais de usar máscaras nas lojas e no público está sendo recebido com protestos e resistência de alguns americanos. As redes sociais estão repletas de vídeos de empresas recusando atendimento a alguns clientes irritados que se recusam a cobrir a boca e o nariz.