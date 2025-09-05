Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China lança plano para transformar cidades em aglomerados urbanos inteligentes até 2035

Novo plano do país prevê clusters interconectados, uso de inteligência artificial e maior sustentabilidade, mas enfrenta desafios financeiros e ambientais

Urbanização na China: de expansão imobiliária a cidades interconectadas e sustentáveis (Leandro Fonseca/Exame)

Urbanização na China: de expansão imobiliária a cidades interconectadas e sustentáveis (Leandro Fonseca/Exame)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06h15.

A China entrou em uma nova fase do seu processo de urbanização. Após décadas de crescimento acelerado no setor imobiliário, marcado por forte expansão física e excesso de construções, o governo agora mira transformar as cidades em ambientes mais habitáveis, sustentáveis e tecnologicamente avançados.

Nos últimos cinco anos, o mercado imobiliário chinês sofreu forte retração, culminando no colapso da Evergrande, antiga líder do setor. Para responder à crise e redesenhar a vida urbana, o Partido Comunista lançou em agosto um plano com metas para 2035.

O documento prevê cidades “habitáveis, bonitas, resilientes, civilizadas e inteligentes”, capazes de estimular inovação, consumo e maior integração entre grandes centros e cidades menores, segundo reportagem da Economist.

Clusters urbanos e integração regional

O pilar do plano é a criação de aglomerados urbanos interconectados, formados por uma ou duas cidades-polo e centros vizinhos conectados por trens de alta velocidade. Entre os exemplos já em operação estão Jingjinji (Pequim-Tianjin), o Delta do Rio Yangtze (Xangai e cidades próximas) e a Grande Área da Baía, que reúne Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou.

A expectativa é que esses clusters aumentem a produtividade, impulsionem indústrias de alta tecnologia e ampliem o consumo interno. Cidades como Hangzhou já utilizam sistemas de “cérebro urbano” apoiados por inteligência artificial para monitorar trânsito, poluição e emergências, segundo a reportagem da revista britânica.

Desafios

Apesar da ambição, o plano enfrenta entraves. A modernização de infraestrutura urbana básica, como drenagem e gasodutos, pode custar até 4 trilhões de yuans (US$ 560 bilhões) em cinco anos, sem contar investimentos em data centers e novas tecnologias.

Além disso, governos locais, que antes dependiam da venda de terrenos para incorporadoras, precisam encontrar novas fontes de receita para financiar as mudanças.

A adaptação climática também é crítica. Regiões como Pequim sofrem com escassez de água, enquanto áreas costeiras, como o Delta do Rio Yangtze e a Grande Baía, estão expostas a tufões e à elevação do nível do mar. O governo responde com obras de contenção e projetos de “cidades-esponja”, capazes de absorver melhor as chuvas.

Um caso emblemático é Xiong’an, ao sul de Pequim, anunciada em 2017 como modelo da nova urbanização chinesa. Apesar de receber investimentos bilionários, o projeto ainda não se consolidou como polo de inovação.

Acompanhe tudo sobre:ChinaInteligência artificialUrbanismo

Mais de Mundo

Congresso argentino reverte pela primeira vez um veto de Milei

Por que o mercado está de olho nos dados do Payroll dos EUA nesta sexta: 'dia de grandes definições'

Itamaraty confirma três brasileiros feridos no acidente em Lisboa; uma ainda está internada

Portugal busca respostas após acidente que deixou 16 mortos em Lisboa

Mais na Exame

Carreira

As lições de liderança de Andy Reid, técnico do Kansas City Chiefs e vencedor de três Super Bowls

Negócios

NFL cresce 40% em licenciamento de produtos no Brasil e mira fãs além dos estádios

Brasil

'Sensação é de dever cumprido', diz líder do projeto do Túnel Santos-Guarujá sobre leilão

ESG

2 mil beneficiados: como o Instituto Heineken e a Ancat querem levar mais dignidade a catadores