China aplica multa recorde de US$ 210 milhões à maior influencer do país

A China aplicou uma multa sem precedentes de US$ 210 milhões (mais de R$ 1,2 bilhão) a uma celebridade da internet por sonegação de impostos, intensificando a repressão do presidente Xi Jinping aos influenciadores on-line, que se tornaram extremamente populares nos últimos anos.

Huang Wei - também conhecida como Viya - foi condenada a pagar 1,34 bilhão de yuans em impostos, multas e encargos atrasados, informou a Administração Tributária do Estado nesta segunda-feira em comunicado em seu site.

Segundo o comunicado, ela evadiu um total de 643 milhões de yuans em impostos, ocultando a renda pessoal e apresentando declarações falsas em 2019 e 2020, acrescentou o comunicado.

Logo após a penalidade ser anunciada, Huang pediu desculpas em um post no Weibo (o equivalente chinês ao Twitter), afirmando que se sentia “profundamente culpada”.

“Aceito totalmente a decisão do regulador tributário e irei levantar fundos ativamente para pagar as multas dentro do prazo”, escreveu ela.

Os representantes de Viya não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Maior multa já aplicada

A multa é a maior aplicada até agora a influenciadores on-line como Viya, que competem todas as noites para convencer os clientes a gastar milhões de dólares em itens como cosméticos, eletrodomésticos e roupas. A influencer é uma das maiores estrelas no mercado Taobao, do Alibaba, atraindo tráfego e impulsionando o consumo.

O episódio sinaliza que Pequim está voltando sua atenção para a arena do comércio de streaming on-line, que prosperou com pouca regulamentação nos últimos anos, como parte do esforço comum de prosperidade de Xi para compartilhar a riqueza.

O caso de grande visibilidade pode assustar comerciantes e marcas que contam com o formato para impulsionar as vendas, não apenas no Alibaba, mas em uma série de plataformas de seus rivais.

Em setembro, as autoridades fiscais anunciaram regras mais duras para celebridades e pessoas que fazem esse tipo de transmissão ao vivo, e no mês passado dois dos vendedores foram multados em um total de US$ 15 milhões por sonegação de imposto de renda.

As páginas do Taobao e do Weibo para Zhu Chenhui e Lin Shanshan estão em branco agora.

O livestreaming é parte um programa de variedades, parte infomercial e parte chat em grupo - um formato pioneiro na China, que se tornou mais popular desde o início da pandemia.

As vendas do livestreaming devem chegar a mais de 1,2 trilhão de yuans neste ano, comparados a apenas 19 bilhões de yuans em 2017, segundo a empresa de pesquisas iiMedia.

Viya teve vendas totais de mais de 31 bilhões de yuans em 2020, o maior número entre seus pares, como informado anteriormente pelo meio de comunicação de tecnologia, 36kr.com.

Sua multa é maior do que a aplicada à atriz Fan Bingbing, em 2018, que marcou o início da campanha do governo para controlar a indústria do entretenimento. Fan e empresas às quais ela era afiliada foram obrigadas a pagar cerca de 884 milhões de yuans em impostos e multas atrasados.

Fan praticamente desapareceu de cena desde o ocorrido. Essas repreensões que vêm do alto escalão do governo central geralmente significam o fim da carreira de uma celebridade.

“Todos são iguais perante a lei, não há' superstar ‘ou’ rico e poderoso ‘, ninguém pode desprezar a lei e esperar ter sorte”, disse a agência oficial de notícias, Xinhua, em um comentário sobre Fan.