Chefe de segurança russo chega à Coreia do Norte para reunião com líder Kim Jong-un

O chefe do Conselho de Segurança russo, Serguéi Shoigú, chegou nesta quarta-feira, 4, à Coreia do Norte, onde se reunirá com o líder Kim Jong-un, informaram agências de notícias russas.

Shoigú foi enviado a Pyongyang pelo presidente russo, Vladimir Putin, informou a TASS, enquanto a agência RIA Novosti disse esperar que ele aborde temas atuais, "incluindo a situação na Ucrânia".

Fortalecimento da Cooperação entre Rússia e Coreia do Norte

Rússia e Coreia do Norte se aproximaram nos últimos anos, período em que Pyongyang enviou soldados para apoiar a campanha de Moscou contra a Ucrânia.

O governo norte-coreano indicou na segunda-feira que seu pacto de cooperação militar com a Rússia busca "garantir a paz e a estabilidade" na Europa e na Ásia.

Consequências do Apoio Militar Norte-Coreano

Cerca de 600 soldados norte-coreanos morreram e milhares ficaram feridos ao lutar pela Rússia, disse o deputado sul-coreano Lee Seong-kweun, citando informações dos serviços de inteligência do país.

Shoigú visitou Pyongyang em março passado, quando exaltou o pacto de segurança entre a Rússia e a Coreia do Norte.