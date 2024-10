Chefe da diplomacia norte-coreana chega à Rússia em meio a denúncias de envio de militares ao país

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui, chegou nesta terça-feira, 29, ao porto de Vladivostok, no leste da Rússia, de onde amanhã viajará para Moscou em uma visita oficial que acontece depois de o Pentágono ter relatado o envio de tropas norte-coreanas ao território russo.

“Ela (Choe) está em Vladivostok e amanhã estará em Moscou”, disse uma fonte diplomática citada pela agência de notícias oficial russa “TASS”.

A ministra norte-coreana chegou a Vladivostok depois de na segunda-feira o Pentágono ter afirmado que o regime de Pyongyang enviou cerca de 10 mil soldados de trem para o leste da Rússia e anunciado que "provavelmente" reforçarão as tropas russas perto da Ucrânia nas próximas semanas.

“Uma parte destes soldados já se aproximou da Ucrânia e estamos cada vez mais preocupados com o fato de a Rússia pretender utilizá-los em combate ou para apoiar operações de combate contra as forças ucranianas na região russa de Kursk”, disse a porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, não negou a presença de tropas norte-coreanas em seu país e defendeu a cláusula de assistência militar mútua incluída no tratado de associação estratégica integral com a Coreia do Norte que assinou no último mês de junho com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e que foi ratificado pela Duma, a Câmara dos Deputados russa.

Segundo fontes ucranianas citadas pela agência de notícias japonesa “Kyodo”, um oficial de alto escalão do Exército norte-coreano e colaborador próximo de Kim está na Rússia para supervisionar as tropas norte-coreanas enviadas para território russo.

O vice-chefe do Estado-Maior do Exército Popular da Coreia, Kim Yong-bok, é o responsável pela coordenação dos soldados norte-coreanos destacados na Rússia, declarou uma fonte militar ucraniana à agência japonesa.