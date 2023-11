Catar anuncia extensão de trégua entre Hamas e Israel por mais dois dias

O porta-voz da Chancelaria do Catar anunciou, nesta segunda-feira, uma extensão por mais dois dias da trégua entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza, a poucas horas do fim do cessar-fogo em vigor desde a sexta-feira, que permitiu a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

"O Estado do Qatar anuncia, como parte da mediação em curso, que foi alcançado um acordo para prolongar a trégua humanitária por mais dois dias na Faixa de Gaza", escreveu Majed Al Ansari no X, o antigo Twitter.

Nas horas que antecederam o anúncio, os dois lados do conflito sinalizaram disposição para ampliar o cessar-fogo, destinado prioritariamente ao retorno dos reféns capturados pelo Hamas no dia 7 de outubro, além de permitir a entrega de ajuda humanitária à população na Faixa de Gaza. Também com parte do acerto, firmado na semana passada, seriam libertados prisioneiros palestinos — mulheres e menores de idade –, na proporção de um israelense para cada três palestinos.

Também pelo que foi negociado inicialmente, para cada dez reféns israelenses que fossem libertados, Israel concordaria com a suspensão dos combates por um dia. Com a nova pausa, ao menos 20 reféns poderão voltar para casa já nos próximos dias. Desde sexta-feira, 13 israelenses têm sido libertados pelo Hamas por dia, além de cidadãos da Tailândia, Filipinas e da Rússia, uma libertação que teria sido mediada pelo presidente Vladimir Putin. Nesta segunda-feira, está previsto o retorno de 11 israelenses e de 33 palestinos.