Canadá exige que Meta suspenda bloqueio para que notícias dos incêndios sejam compartilhadas

O ministro dos Transportes do Canadá, Pablo Rodriguez exigiu nesta sexta-feira que a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, suspenda a proibição de notícias canadenses em suas plataformas para permitir que as pessoas compartilhem informações sobre os grandes incêndios florestais que atingem o oeste do país.

Segundo a agência Reuters, o ministro afirmou que a proibição era "inaceitável".

Bloqueios da Meta

No início deste mês, a Meta começou a bloquear o acesso para todos os usuários do Canadá às notícias postadas no Facebook e no Instagram. O bloqueio foi anunciado em junho. A medida foi uma resposta a uma lei decretada pelo governo canadense que exige que as plataformas digitais paguem as editoras de jornais locais pela publicação de artigos e notícias

Depois que o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau aprovou a lei, a Alphabet informou que também iria remover do Google, o seu mecanismo de busca, links para notícias de editoras canadenses.