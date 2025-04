Banco Mundial anuncia US$ 12 bilhões em ajuda à Argentina

O Banco Mundial anunciou na sexta-feira, 11, um programa de ajuda de US$ 12 bilhões para a Argentina, dos quais US$ 1,5 bilhão será desembolsado imediatamente para apoiar o "programa de reforma econômica" do país.

"Isso demonstra forte confiança nos esforços do governo para estabilizar e modernizar a economia", disse a organização em um comunicado, especificando que está sujeito à aprovação do conselho.

A ajuda é dividida em três partes.

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) alocará US$ 5 bilhões "para iniciativas do setor público que impulsionem o crescimento do setor privado e apoiem a criação de empregos".

O foco será a modernização da administração tributária, a melhoria da educação e do desenvolvimento de habilidades, e a construção de infraestrutura crítica.

Isso inclui uma operação de financiamento de política de desenvolvimento de US$ 1,5 bilhão a ser desembolsada imediatamente, ele relatou.

A Corporação Financeira Internacional (IFC) apoiará o desenvolvimento do setor privado investindo até US$ 5,5 bilhões, "dos quais US$ 2 bilhões poderão ser aplicados durante o primeiro ano".

O foco será "infraestrutura, minerais essenciais, agronegócio, geração e transmissão de energia e outros setores de alto impacto".

Por fim, a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) planeja emitir aproximadamente US$ 1,5 bilhão "em garantias para expandir o acesso ao crédito, especialmente para pequenas e médias empresas, e ajudar a atrair investimentos privados em infraestrutura".