Avião de pequeno porte cai na Flórida e mata três pessoas; veja o vídeo

Um pequeno avião caiu na manhã desta sexta-feira, 11, na avenida mais movimentada de Boca Raton, Flórida, nos Estados Unidos, causando um incêndio que atingiu um veículo. Três pessoas morreram e uma ficou ferida por causa do acidente.

A aeronave caiu perto do aeroporto de Boca Raton, Flórida, pouco depois das 10h (horário local, 12h de Brasília), causando o fechamento da área.

De acordo com o Flightradar24, o avião é um Cessna 310R e estava indo para Tallahassee, mas parecia estar voando em círculos ao retornar ao aeroporto de Boca Raton.

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 11, 2025