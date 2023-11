Autoridades da Europa e do Oriente Médio se reúnem para discutir crise em Gaza

As delegações dos Estados-membros da União Europeia (UE) e de países do Oriente Médio e do norte da África estão se reunindo nesta segunda-feira, 27, em Barcelona, na Espanha, para discutir a crise em Gaza.

Quarenta e duas delegações se reuniram no evento realizado pela União para o Mediterrâneo (UpM), com muitos representados por seus ministros das Relações Exteriores. A reunião é presidida pelo chefe de política externa da UE, Josep Borrell, e pelo ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi.

Israel não está participando da reunião, que nos últimos anos se tornou amplamente um fórum de cooperação entre a UE e o mundo árabe. A reunião desta segunda-feira deveria se concentrar no papel da União 15 anos após sua fundação, mas assumiu um novo significado desde o ataque do Hamas em 7 de outubro a Israel e a guerra de Israel na faixa de Gaza.

Borrell disse que "lamentou" a ausência de Israel. Ele repetiu sua condenação ao ataque do Hamas, enquanto pedia a Israel que termine permanentemente seu ataque, que, segundo ele, ceifou a vida de mais de 5 mil crianças. "Um horror não pode justificar outro horror", disse Borrell. "A paz entre Israel e Palestina se tornou um imperativo estratégico para toda a comunidade do euro-mediterrâneo e além".

Borrell disse que quer que o foco da reunião seja sobre como gerenciar a crise humanitária em Gaza quando as hostilidades finalmente acabarem. A UE gostaria que a Organização das Nações Unidas (ONU) assumissem um papel de liderança no estabelecimento da melhor forma de preencher qualquer vácuo de segurança caso as forças israelenses derrotem o Hamas, de acordo com uma autoridade da UE que não estava autorizado a falar publicamente e falou sob condição de anonimato.

Safadi, que disse à Associated Press à véspera do evento que espera que as negociações ajudem a "preencher uma lacuna" entre países árabes e europeus, instou as autoridades presentes que apoiassem uma solução que reconheça um Estado Palestino.

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, foi convidado para o evento. Israel estava perto de normalizar as relações com a Arábia Saudita antes do ataque do Hamas.

"O único resultado certo é mais destruição, radicalização e conflitos adicionais à custa da vida palestina, bem como à segurança regional, incluindo a de Israel. Desde que essa crise eclodiu, somos claros ao condenar todo o direcionamento de civis de qualquer forma. Em ambos os lados