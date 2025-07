Atropelamento em Los Angeles deixa ao menos 30 feridos na saída de balada

Ao menos 30 pessoas ficaram feridas após um atropelamento em massa na manhã deste sábado, 19, na saída da casa noturna The Vermont Hollywood, localizada no Boulevard de Santa Mônica, em Los Angeles. Segundo o LAFD (Corpo de Bombeiros de Los Angeles), o acidente ocorreu por volta das 5h (horário de Brasília).

De acordo com as autoridades, sete vítimas foram transportadas em estado crítico, seis em estado grave e dez em estado regular. Outras pessoas sofreram ferimentos leves. O veículo envolvido, um carro cinza que ficou completamente destruído, colidiu com um carrinho de tacos e atingiu a multidão que deixava a balada.

“Havia um veículo no qual alguém perdeu a consciência. Bateu em um carrinho de tacos e acabou atropelando muitos pessoas que estavam do lado de fora da balada”, afirmou o capitão Adam VanGerpen, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, à AXN News.

As autoridades seguem investigando as causas do incidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista nem sobre possíveis motivações criminais.