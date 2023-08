Ativistas do Greenpeace invadem casa do primeiro-ministro britânico e a cobrem de preto

Ativistas do Greenpeace escalaram a casa do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, nesta quinta-feira e a cobriram com um pano preto para protestar contra sua política para os combustíveis fósseis. Sunak esta semana deu luz verde a centenas de novas licenças de petróleo e gás no Mar do Norte, contrariando os ambientalistas.

"Precisamos desesperadamente que nosso primeiro-ministro seja um líder climático, não um incendiário climático", disse o ativista climático do Greenpeace britânico Philip Evans, que também chamou o presidente de "cínico".

“Assim como incêndios florestais e inundações destroem casas e vidas em todo o mundo, Sunak está se comprometendo com uma expansão maciça da extração de petróleo e gás,” disse Evans.

Nas publicações, a organização afirma que nova política de Sunak "seria catastrófico para o clima e não reduziria as contas de energia nem aumentaria nossa segurança energética".

Lençóis pretos

O Greenpeace do Reino Unido postou vídeos de quatro ativistas subindo no telhado da mansão de Sunak em Richmond, norte da Inglaterra, e cobrindo-o com lençóis pretos.

No gramado da frente, dois outros ativistas desfraldaram uma faixa com os dizeres "Rishi Sunak - Lucros do petróleo ou nosso futuro?" O primeiro-ministro e sua família estão de férias na Califórnia. Downing Street insiste que a política é essencial para garantir a segurança energética.