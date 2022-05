Atirador abre fogo em supermercado dos Estados Unidos

Diversas pessoas foram mortas ou ficaram feridas em um tiroteio nesta tarde de sábado, 14, na cidade de Buffalo, em Nova Iorque. A informação foi comunicada no perfil do departamento de polícia da cidade no Twitter.

A rede de TV NBC de Nova Iorque fala em sete mortos. Já a agência Associated Press afirma que foram dez. A polícia de Buffalo disse apenas que "várias pessoas" foram atingidas no tiroteio, que aconteceu em um supermercado da rede Tops, acrescentando que o atirador estava sob custódia.

No post, entretanto, as autoridades não falaram sobre o número de mortos ou feridos, limitando a pedir para que as pessoas evitassem a área.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

