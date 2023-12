Ataque ucraniano deixa um morto e dois feridos na Crimeia, afirma governador

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas nesta terça-feira, 26, em um ataque ucraniano contra o porto de Feodosia, na península da Crimeia, anexada pela Rússia. A informação foi divulgada pelo governador da região, Sergei Aksionov.

"Infelizmente, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um ataque inimigo em Feodosia", escreveu nas redes sociais. Segundo ele, seis edifícios sofreram danos e os moradores precisaram deixar suas residências.

Ataque no Mar Negro

Algumas horas antes, a Força Aérea da Ucrânia anunciou que destruiu um navio da frota russa no Mar Negro, suspeito de transportar drones iranianos utilizados por Moscou no conflito contra Kiev. "O grande navio de desembarque Novocherkassk foi destruído por pilotos da Força Aérea", afirma um comunicado publicado no Telegram.

O Exército não revelou o local do ataque, mas o comandante da Força Aérea, Mykola Oleshchuk, divulgou um vídeo que mostra uma explosão na base naval russa de Feodosia, no Mar Negro. Em texto publicado no X, antigo Twitter, o Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que a Crimeia é da Ucrânia e que não há "lugar para a frota do ocupante aqui".