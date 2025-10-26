Argentina abre urnas para eleições legislativas decisivas para Milei

Os parlamentares eleitos assumirão as cadeiras em 10 de dezembro
Agência de Notícias
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 09h59.
A Argentina abriu na manhã deste domingo as urnas para a realização de eleições de meio de mandato presidencial que definirão a composição do Congresso a partir de dezembro e revelarão o grau de apoio popular às políticas do governo de Javier Milei.
Cerca de 35,9 milhões de pessoas estão aptas a participar da votação. Serão eleitos 24 senadores nacionais — um terço do Senado —, para representar a capital argentina e as províncias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero e Terra do Fogo.
Também serão eleitos 127 deputados nacionais — metade da Câmara — das 24 províncias do país.
Os parlamentares eleitos assumirão as cadeiras em 10 de dezembro.
As últimas pesquisas de opinião mostram um cenário de grande polarização entre o partido de Milei, A Liberdade Avança, e a frente peronista Força Pátria, e não há consenso a respeito de qual das duas será a mais votada.
Em terceiro lugar nas pesquisas aparece a frente Províncias Unidas, liderada por um grupo de governadores de diversos partidos, e em quarto, a Frente de Esquerda.
Esse pleito representa o primeiro teste eleitoral em nível nacional que Milei enfrenta desde sua chegada à presidência, no final de 2023, quando iniciou um drástico plano de ajuste fiscal e várias reformas orientadas à desregulação econômica.
O partido governista, minoritário em ambas as câmaras do Congresso, busca aumentar seu peso parlamentar para poder aprovar reformas em matéria trabalhista e tributária.
Os centros de votação abriram às 8h (hora local e de Brasília) e fecharão às 18h.
A lei eleitoral argentina estabelece que os primeiros resultados oficiais da apuração provisória sejam divulgados a partir das 21h.
Como particularidade desta eleição, pela primeira vez será usada uma cédula única de papel, na qual constam todas as listas de candidatos.
Na Argentina, o voto é obrigatório para os cidadãos de 18 a 70 anos e facultativo para os que têm 16 e 17 anos ou mais de 70.