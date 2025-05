Após um século de proibição, banho no rio Sena, em Paris, será permitido a partir de julho

Paris permitirá banhos no rio Sena entre os dias 5 de julho e o fim de agosto deste ano, após mais de um século de proibição por conta da poluição. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo prefeito da região, Marc Guillaume.

Em 17 de julho de 2024, durante os Jogos Olímpicos, a prefeita Anne Hidalgo e Tony Estanguet, presidente do comitê organizador do evento, já haviam mergulhado no rio como gesto simbólico da reabilitação ambiental do Sena.

“Foi um momento extraordinário, mas nadar durante os Jogos não era um fim em si mesmo. Tornar o Sena próprio para banho significa responder, antes de tudo, a um desafio de adaptação às mudanças climáticas e também de qualidade de vida”, declarou Hidalgo.

O acesso será autorizado em locais específicos, como a Île Saint-Louis e a Île aux Cygnes, esta última próxima à Torre Eiffel.

A prefeitura realizará controles bacteriológicos diários. Em caso de chuva — que afeta diretamente a qualidade da água — o banho poderá ser suspenso. Um sistema de bandeiras (verde, amarela e vermelha) será utilizado para indicar as condições de segurança, como o fluxo do rio e os níveis de poluição.

Segundo Pierre Rabadan, vice-prefeito de Paris responsável pelos esportes, a atividade será monitorada e deverá receber entre 150 e 300 banhistas por dia nas áreas permitidas, que serão fechadas novamente no fim de agosto.