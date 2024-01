Ameaças de ataques houthis fazem navio com 16 mil animais ficar três semanas no mar

Um navio com 16 mil animais encontra-se no mar há três semanas, na costa da Austrália, após autoridades do país impedirem a embarcação israelense de seguir viagem por conta dos riscos de ataques de houthis, no Mar Vermelho. Entidades que defendem os direitos dos animais pedem para que a carga de 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos seja descarregada com urgência.

O Departamento de Agricultura, Pesca e Florestas da Austrália disse considerar um pedido do exportador para permitir a retirada de alguns animais.

Batizado de MV Bahijah, o navio deixou o porto australiano de Freemantle no dia 5 de janeiro, enquanto a crise no Oriente Médio crescia. Após 15 dias de viagem, um pedido para desviar o barco de sua rota original e contornar a África, como forma de evitar o Mar Vermelho e os ataques houthis, foi rejeitado. O governo australiano determinou que o navio retornasse ao seu porto de origem:

"Para garantir a saúde e o bem-estar do gado no MV Bahijah, o departamento orientou o exportador a devolver imediatamente a remessa à Austrália", disse o governo por meio de nota. A demora das autoridades locais em determinar um plano para resolver a situação tem sido alvo de críticas, segundo a emissora CNN.

— Eu penso que o departamento deveria ter resolvido o problema bem antes de chegar aqui (...) Se os animais estiverem bem, se não houver doenças, se houver espaço suficiente, nós (reabasteceremos o navio) e o mandaremos embora — disse John Hassell, da Federação de Agricultores da Austrália Ocidental — Já era para ele ter ido embora.

Segundo Hassell, no entanto, a situação dentro da embarcação está controlada, e os animais passam bem. No entanto, Suzanne Fowler, Diretora Científica da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, afirma que o caso gera grande preocupação, principalmente por ocorre em meio ao calor australiano:

— Esses animais já estão a bordo do navio há pelo menos 26 dias. A temperatura em Perth está começando a chegar a 40 graus hoje (...) As evidências nos dizem que o bem-estar dos animais só vai piorar cada vez mais nos próximos dias devido ao tempo que passaram no navio. Então, é muito urgente e não poderíamos estar mais seriamente preocupados.

Caso sejam descarregados, os animais seriam submetidos ao exigente regime de biossegurança da Austrália. O gado seria, então, colocado em quarentena até que um mercado fosse encontrado para ele.