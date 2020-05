Alemanha reabre parcialmente as fronteiras após dois meses

Depois de dois meses fechadas, as fronteiras da Alemanha serão parcialmente reabertas a partir deste sábado, 16. Os postos de controle ainda continuarão funcionando por mais um mês, mas o governo vai permitir a entrada de viajantes de nações vizinhas que tenham razões válidas para entrar no país – como visitar um parente, por exemplo.

As novas regras valem para as fronteiras com a França, a Suíça e a Áustria. Viagens que não são consideradas essenciais continuarão sendo proibidas, mas a partir de agora os agentes só irão checar os veículos de forma aleatória. Antes, toda pessoa era obrigada a passar pelos postos de controle. As regras mais flexíveis também vão ser aplicadas para os passageiros que chegarem da Espanha e da Itália de avião. No caso da fronteira terrestre da Alemanha com Luxemburgo, o tráfego será liberado sem restrições já a partir de sábado.

A decisão do governo alemão é um alívio para a economia dos estados alemães localizados nas fronteiras. Essas regiões costumam ter fortes ligações com as cidades próximas que ficam nos países vizinhos. Pessoas de um lado e do outro muitas vezes precisam cruzar a fronteira para trabalhar, fazer entregas ou fechar contratos com clientes.

O Ministério do Interior da Alemanha diz que vai acompanhar a evolução dos casos da covid-19 e afirma que, se houver um novo surto, os controles na fronteira poderão ser endurecidos a qualquer momento. A meta do governo alemão é liberar totalmente a circulação em 15 junho caso a epidemia esteja controlada.

A reabertura parcial das fronteiras da Alemanha ocorre num momento em que o número de casos ativos nos países europeus vem caindo gradualmente. Na quinta-feira, a Alemanha registrou 927 novos casos, chegando a mais de 174.000 pacientes confirmados e 7.884 mortes. O número aumentou desde que a Alemanha aliviou as medidas de quarentena, permitindo a abertura do comércio. Mas é menor do que durante o pico da epidemia, entre o fim de março e o meio de abril. No dia 2 de abril, a Alemanha chegou a registrar 6.900 casos em apenas um dia.

As demais fronteiras da Alemanha com Dinamarca, Polônia e República Checa continuam fechadas por falta de acordo com os governos desses países. A Alemanha diz que está negociando com a Dinamarca para adotar as mesmas regras mais flexíveis. O controle parcial já é aplicado nas fronteiras com a Bélgica e os Países Baixos (Holanda) por decisão dos estados alemães que fazem fronteira com esses países.

A decisão da Alemanha acontece dias depois de a Comissão Europeia – braço executivo da União Europeia – divulgar suas recomendações sobre a volta da circulação de pessoas entre os países da região. A Comissão recomendou que os países mantenham as restrições às viagens na Europa até o dia 15 de junho. A reabertura deve ser feita de forma gradual e apenas entre os países que têm quadros epidemiológicos semelhantes. Ainda não é uma volta à normalidade, mas a medida é um sinal de esperança para os europeus.