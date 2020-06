CVM edita instrução de participação acionária para fortalecer minoritários

Para fortalecer os acionistas minoritários, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou a Instrução 627 de tal modo a permitir que investidores com menos de 5% de participação, dependendo do valor do capital social das empresas, tenham acesso aos livros das companhias, convoquem assembleias gerais e possam requerer informações ao conselho fiscal. A nova norma entra em vigor na quarta-feira, 1.

Com a mudança – que estabelece cinco faixas para as companhias de acordo com o capital social delas –, a redução na maior parte dos casos (64,98%) será de 1 ponto percentual ou de 2 pontos percentuais (veja quadro abaixo). Assim, o percentual necessário para ter direitos previstos na Lei 6.404/76 passaria ser de 4% ou 3%. Veja também Exame Research 30 dias grátis da melhor análise de investimentos



“A edição desta Instrução é um passo importante no sentido do fortalecimento dos direitos de acionistas minoritários de companhias brasileiras. As alterações promovidas são resultado de um cuidadoso trabalho de análise do nosso arcabouço legal e regulatório, incluindo um estudo das regras existentes em diversos mercados, com o objetivo de identificar aprimoramentos interessantes e viáveis”, explicou Marcelo Barbosa, presidente da CVM, em nota.

A partir da vigência da Instrução CVM 627, serão aplicados os seguintes percentuais para o exercício de tais direitos, de acordo com o capital social da companhia:

Intervalo do capital social (em R$) Percentual mínimo % Até 100.000.000 5 100.000.001 a 1.000.000.000 4 1.000.000.001 a 5.000.000.000 3 5.000.000.001 a 10.000.000.000 2 Acima de 10.000.000.000 1

“A regra editada aproxima o Brasil de outros países nos quais os meios privados de tutela reparatória de acionistas encontram-se mais desenvolvidos e representam um componente de extrema importância para o funcionamento do mercado de capitais”, comentou Gustavo Gonzalez, diretor da CVM, em nota.

