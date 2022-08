Bradesco leiloa 16 imóveis em diversas regiões; lances começam a partir de R$ 27 mil

Na próxima segunda-feira, 15, às 20h, a Zukerman e o Banco Bradesco vão leiloar 16 imóveis em diversas regiões do país. São ofertas de casas, apartamentos, terrenos, conjuntos comerciais, galpões e prédios comerciais. As oportunidades estarão disponíveis para arrematar de forma online no Leilão Noturno Bradesco.

As oportunidades incluem imóveis com preços abaixo do valor de mercado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Piauí e Rio Grande do Sul. Há opções de imóveis já desocupados. O pagamento tem 10% de desconto à vista ou pode ser parcelado em até 48 vezes, de acordo com cada lote.

O menor lance está em R$ 27 mil para uma casa de 213 m² de terreno e 68 m² construídos em Maravilha, na cidade de Altos (PI). Já o maior lance chega a R$ 506 mil para uma casa de 425 m² de terreno e 380 m² construídos na Freguesia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ).

Como participar

Para participar da negociação e ofertar lances nos imóveis, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman, ler o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão. Depois de habilitado, basta dar os lances no imóvel para ter a chance de arrematá-lo.

