São Paulo lidera absorção e valorização no mercado logístico da América Latina

São Paulo liderou a absorção e a valorização de preços no mercado logístico da América Latina em 2025, consolidando-se como o principal polo da região para condomínios industriais e centros de distribuição de alto padrão. Os dados são de um levantamento da consultoria imobiliária Newmark.

Segundo o relatório, o mercado da capital paulista registra desde 2023 os maiores volumes de absorção líquida da região, refletindo a forte demanda por espaços logísticos modernos no país. Esse dinamismo também pressionou os preços: em 2025, São Paulo apresentou a maior valorização de aluguel pedido da América Latina.

O desempenho ocorreu mesmo em um cenário macroeconômico mais desafiador para a região. A desaceleração da economia global, a menor expansão do comércio internacional e a volatilidade nos preços de commodities reduziram o impulso exportador de vários países latino-americanos. Além disso, as crises comerciais e o aumento da incerteza geopolítica afetaram decisões de investimento das companhias.

Ainda assim, o mercado logístico manteve fundamentos sólidos. Ao final de 2025, o estoque de condomínios industriais e logísticos de alto padrão na América Latina alcançou aproximadamente 76 milhões de metros quadrados, alta de 9% em relação ao ano anterior.

A expansão da oferta foi acompanhada pela valorização dos aluguéis. O preço médio pedido na região subiu 11,3% entre o fim de 2024 e o fim de 2025, refletindo a consolidação das cadeias logísticas e industriais e a crescente demanda por espaços mais modernos e eficientes para operações logísticas e produtivas.

No ambiente doméstico, porém, a região ainda enfrenta desafios estruturais, como baixa produtividade, níveis insuficientes de investimento, informalidade no mercado de trabalho e mercados financeiros pouco profundos. Em diversos países, as taxas de juros ainda elevadas também limitaram a demanda interna.

Apesar disso, o mercado de trabalho apresentou sinais positivos. O desemprego na América Latina caiu ao longo de 2025 e atingiu níveis historicamente baixos, próximos de 6%. Ao mesmo tempo, a inflação recuou de forma significativa na maioria dos países da região, mesmo diante de choques externos, como tensões comerciais e tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Apesar da expansão, a absorção líquida regional apresentou desaceleração em relação aos anos anteriores. Em 2025, o volume absorvido somou 2,4 milhões de metros quadrados, queda de 12% frente a 2024, quando foram registrados 3,2 milhões de metros quadrados. O número também ficou abaixo do pico de 5,1 milhões de metros quadrados registrado em 2023.

Parte dessa desaceleração ocorreu em mercados de fronteira do México, considerados mais sensíveis às decisões comerciais dos Estados Unidos e às mudanças nas cadeias globais de produção.

Mesmo com o ritmo menor em alguns mercados, a avaliação da Newmark é que o setor segue sustentado por tendências estruturais, como a reorganização das cadeias globais de suprimentos, o crescimento do comércio eletrônico e a busca das empresas por maior eficiência logística.

“O Brasil tem desempenhado um papel central na dinâmica do mercado logístico latino-americano. São Paulo concentra os maiores volumes de absorção da região e lidera a valorização de preços”, afirma Mariana Hanania, head de Pesquisa e Inteligência de Mercado da consultoria.