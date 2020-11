QuintoAndar anuncia compra do portal especializado SíndicoNet

O QuintoAndar anunciou a compra do SíndicoNet, companhia especializada em conteúdo e marketplace de serviços para condomínios. Segundo o comunicado, a empresa vai continuar atuando de forma independente, sem mudanças em sua estrutura operacional. Com isso, o fundador do SíndicoNet, Julio Paim, e os co-fundadores Marjorie Albuquerque e André Agostinho continuarão à frente do negócio, que receberá investimentos para acelerar expansão e ampliar oferta de serviços para condomínios.

O investimento, cujo valor não foi divulgado, tem o objetivo de unir a experiência e a rede de relacionamento e de parceiros do SíndicoNet com a cultura de inovação da nova controladora. “Essa é uma oportunidade única para o SíndicoNet. Vamos absorver e trocar muito conhecimento e experiências com o QuintoAndar, que é referência em inovação e visão de mercado”, diz Paim.

Hoje, o Quinto Andar tem mais de 30 bilhões de reais em ativos sob sua administração e opera em 30 cidades nas nove principais regiões metropolitanas do país. Enquanto isso, o SíndicoNet recebe mais de 1 milhão de visitas por mês, além de promover a capacitação de síndicos e controlar o CoteiBem, um marketplace para cotações de serviços de manutenção e gestão predial com mais de 5.000 fornecedores catalogados e avaliados por síndicos e administradoras de condomínios em mais de 200 cidades do Brasil.

“O QuintoAndar tem muito a oferecer, em termos de tecnologia e conhecimento, para que o SíndicoNet possa consolidar ainda mais sua história de 20 anos no mercado”, diz Gabriel Braga, CEO e co-fundador do QuintoAndar. “A experiência deles é a sua principal força e estamos confiantes que, com nosso apoio, o SíndicoNet vai poder oferecer um serviço ainda melhor a seus clientes.”