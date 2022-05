Prédio residencial terá fachada interativa, com imagens e luzes 24 horas

Equipamento que costuma fazer parte de imóveis comerciais, a fachada iluminada e interativa será agora inserida em um prédio residencial no litoral catarinense.

O painel de 28 andares vai revestir a lateral do edifício Atmo Haus, lançamento da construtora Inspire. O empreendimento tem 61 apartamentos com 3 suítes e 2 vagas de garagem com pré-instalação para carros elétricos.

O empreendimento está localizado na orla de Balneário Perequê, no município de Porto Belo e a 25 minutos de Balneário Camboriú.

As luzes serão alteradas de acordo com determinadas situações como datas comemorativas, e até mesmo para homenagear o aniversário dos moradores do prédio.

Como funciona

Um mordomo virtual irá regular os cenários da iluminação e também a manutenção da fachada, além de acionar o administrador do condomínio quando necessário.

Além dos cenários pré-configurados, outros podem ser pedidos pelo administrador do edifício em contato com a empresa que vai prestar o serviço de gerenciamento da fachada.

Gasto de energia

O painel interativo vai funcionar 24 horas por dia. Toda a iluminação será abastecida pela energia produzida pelo próprio empreendimento por meio da frenagem dos elevadores e painéis fotovoltaicos.

Ou seja, como o próprio edifício vai produzir energia, a iluminação não vai gerar custo extra aos moradores.

A fachada será composta por lâmpadas de LEC microprocessadas econômicas. Segundo a construtora, o painel vai consumir menor energia do que uma máquina de ar condicionado.

Impacto da luz no entorno

Para evitar incômodo aos apartamentos e prédios vizinhos, os pontos de LED que vão formar o painel ficarão dentro de um elemento arquitetônico que protege contra ofuscamentos.