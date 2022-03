Preço do aluguel residencial registra maior alta mensal desde 2011

A inflação disseminada está presente cada vez mais na vida dos brasileiros. O preço médio dos aluguéis de imóveis residenciais no país subiu 1,36% em fevereiro na comparação com janeiro, segundo dados do Índice FipeZap+.

Trata-se da maior alta registrada desde dezembro de 2011 (+1,39%). A variação superou a inflação ao consumidor no período medida pelo IPCA, do IBGE (+1,01%), mas ficou abaixo da inflação apurada pelo IGP-M, da FGV (+1,83%).

O Índice FipeZAP+ acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet.

Foi o oitavo avanço consecutivo do índice e uma nova aceleração frente às variações apuradas em julho (+0,13%), agosto (+0,37%), setembro (+0,52%), outubro (+0,57%), novembro (+0,66%) e dezembro (+0,80%), bem como em janeiro de 2022 (+1,03%).

No acumulado em 12 meses até fevereiro, o Índice FipeZAP+ de aluguel acumula alta de 5,89%. A variação é inferior à inflação registrada tanto pelo IPCA (+10,54%) quanto pelo IGP-M (+16,12%) no mesmo período

Em fevereiro, as capitais tiveram a seguinte variação no aluguel:

Goiânia: +4,92%

Salvador: +2,45%

Florianópolis: +2,38%

Fortaleza: +2,36%

Recife: +1,96%

Belo Horizonte: +1,77%

Rio de Janeiro: +1,52%

Curitiba: +1,44%

São Paulo: +0,87%

Brasília: +0,68%

Porto Alegre: +0,21%

Nas capitais em 12 meses

Entre as 11 capitais monitoradas, os maiores avanços de preço nos últimos 12 meses foram registrados em:

Curitiba: +15,73%

Fortaleza: +14,37%

Goiânia: +14,10%

Florianópolis: +13,46%

Recife: +12,54%

Em relação ao preço médio do aluguel de imóveis residenciais, os dados apontaram R$ 32,26/m² em fevereiro de 2022.

Comparando-se a apuração nesse mês nas capitais acompanhadas, São Paulo apresentou o preço médio de locação residencial mais elevado no último período (R$ 40,25/m²), seguida pelos valores médios registrados em: Recife (R$ 36,77/m²), Brasília (R$ 34,62/m²) e Rio de Janeiro (R$ 32,91/m²).

Já as capitais monitoradas com menor valor de locação residencial no último período estão: Fortaleza (R$ 19,65/m²), Goiânia (R$ 21,36/m²), Curitiba (R$ 24,70/m²) e Porto Alegre (R$ 24,99/m²).