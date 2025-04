Minha Casa Minha Vida: Fundo Social deve dar vida longa a nova faixa, diz BTG

A ampliação do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é uma ótima notícia para a classe média que quer funding mais barato para comprar imóveis – e, claro, para as incorporadoras voltadas para a baixa renda. Em especial, para Cury (CURY3) e Direcional (DIRR3), na avaliação do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Mas a grande questão para os investidores que miram essas empresas é: o Fundo Social, que serviu de fonte adicional de recursos para a criação da nova faixa 4, com a liberação de R$ 18 bilhões, tem potencial para sustentá-la no longo prazo?

Em relatório, os analistas do banco se debruçaram sobre a estrutura do fundo e estão seguros de que sim, os fluxos de entrada significativos no Fundo Social nos próximos anos sugerem que pode ser uma fonte de financiamento recorrente para o MCMV.

Nas contas do BTG, as estimativas de entradas para o Fundo Social são de R$ 24 bilhões em 2025 e R$ 31 bilhões em 2026. E mais: os economistas veem potencial de pico de aproximadamente R$ 100 bilhões por ano, quando a produção de petróleo do pré-sal atingir a maturidade em 2030.

“As entradas nos próximos anos devem ser cinco vezes maiores do que a injeção recentemente anunciada pelo programa MCMV para a criação da nova faixa, o que sugere que essa medida é sustentável, e poderia até ser ampliada se for bem sucedida e do interesse do governo", afirmam. E eles não descartam a possibilidade de ampliação, sobretudo considerando que o governo atual está firmemente comprometido com o programa habitacional.

O que é o Fundo Social?

O Fundo Social foi criado em 2010 para financiar programas de combate à pobreza e promoção do desenvolvimento. Seus recursos provêm das receitas geradas pelas reservas de petróleo do pré-sal, incluindo bônus de assinatura de contratos de partilha de produção, royalties, taxas de participação especial e comercialização de óleo.

De lá até 2023, as receitas superaram as despesas, num superávit de quase R$ 44 bilhões. Mudanças legislativas fizeram com que ele pudesse ser usado em áreas além da saúde e educação, como no programa habitacional federal.

O que muda no Minha Casa, Minha Vida?

O presidente Lula anunciou a criação da aguardada faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida, que atenderá famílias com renda de até R$ 12 mil e imóveis de até R$ 500 mil. A nova modalidade prevê a possibilidade de um financiamento de até 420 meses a uma taxa de juros compostos de 10,5% ao ano. Até então, o teto do MCMV era para imóveis de até R$ 350 mil e o programa atendia famílias com renda de até R$ 8 mil na faixa 3.