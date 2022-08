Justiça Federal leiloa imóveis com 50% de desconto em São Paulo; veja como participar

Nesta quarta-feira, 3 de agosto, às 11h, a Justiça Federal leiloará imóveis no estado de São Paulo. São terrenos, casas, apartamentos, galpões, salas comerciais, automóveis e equipamentos disponíveis com até 50% de desconto. Os lances acontecem virtualmente por meio do site da Fidalgo Leilões.

Os imóveis serão comercializados na capital e em cidades do interior, litoral e região do ABC do estado de São Paulo, como Araraquara, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, Santo André, Diadema e Jardim América.

“Em alguns casos, é possível parcelar 20% de entrada e o restante do pagamento parcelado em até 59 parcelas, porém depende de lote para lote. Vale ressaltar que qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site, além de enviar os documentos exigidos no edital para o nosso escritório”, explica Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

Destaques no interior, capital e ABC

Em Avaré, destaca-se um lote de terreno com área total de 5 mil m² e área edificada de 54,7 m² cujo lance inicial é de R$ 190 mil.

Em Araraquara, há também a oportunidade de adquirir um imóvel residencial com extensão de 15,4 metros de frente e lance mínimo de R$ 130 mil.

Em São Carlos, o destaque vai para um prédio de análises clínicas a partir de R$ 7,36 milhões com terreno de 844,8 m². Outro destaque está em Bauru: um terreno com área de 295,1 m² e lance inicial de R$ 225 mil.

Na capital, um apartamento está em oferta no Jardim América. A partir de R$ 201 mil, conta com 33 m² de área privativa e área de garagem de 20,4 m². Já no Jardim Cordeiro, está disponível para compra um terreno e prédio com área de 610 m² a partir de R$ 2,25 milhões. Em Diadema, na região do ABC, há oferta para um terreno com lance mínimo de R$ 92 mil.

Automóveis e equipamentos diversos

Há também oportunidades para automóveis e equipamentos diversos, como máquinas, móveis, utensílios domésticos e eletrônicos. No bairro Jardim Iporã, na capital, uma motocicleta da marca/modelo CG Titan, ano 2006, está disponível com lance mínimo de R$ 1 mil. Na cidade de Araraquara, um automóvel da marca/modelo Citroen Xsara Picasso EXA, ano 2005, está disponível por R$ 2,5 mil.

