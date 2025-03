Itaú realiza leilão de 163 imóveis com lances a partir de R$ 27 mil

O Banco Itaú, em parceria com a Biasi Leilões, vai promover um leilão de 163 imóveis, com opções em diversas regiões do Brasil. O evento ocorrerá no dia 28 de março, às 15h, exclusivamente no formato online, conduzido pelo leiloeiro Eduardo Consentino, através do site da Biasi.

A venda inclui imóveis residenciais, comerciais e terrenos, com localizações em estados como Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A diversidade de opções visa atender tanto compradores que buscam a casa própria quanto investidores em busca de novas oportunidades. Além disso, o Banco Itaú oferece a vantagem do IPTU quitado até a data do leilão.

Segundo Eduardo Consentino, leiloeiro da Biasi Leilões, "adquirir um imóvel em leilão é uma excelente oportunidade de investimento. Além das facilidades de pagamento, o grande diferencial dessa modalidade de compra é o preço. No leilão, é possível adquirir um imóvel por até 50% abaixo do valor de mercado."

Apartamento Duplex no Jardim Monte Kemel em São Paulo

Entre os destaques do evento, estão imóveis como um apartamento duplex de 181,98 m², localizado no Jardim Monte Kemel, na zona oeste de São Paulo, com lance inicial de R$ 1.813.700,00. Outro destaque é um apartamento de 38 m² no bairro Parada de Lucas, zona norte do Rio de Janeiro, com lance inicial de R$ 50,7 mil. Além disso, há opções no litoral paulista, como um imóvel de 178,32 m² na região central de Guarujá-SP, com lance mínimo de R$ 842.000,00, e uma sala comercial de 48,23 m² em Santos-SP, com lance mínimo de R$ 115.700,00.

O Banco Itaú oferece aos participantes opções de pagamento facilitadas, como parcelamento do valor arrematado, além de um desconto de 10% para pagamentos à vista, conforme o edital.

Para participar do leilão, os interessados devem realizar um cadastro prévio no site da Biasi Leilões, onde poderão acessar a lista completa de imóveis e o edital. O site oficial da Biasi Leilões é: www.biasileiloes.com.br.