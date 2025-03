Leilão da Receita tem Playstation 4 por R$ 800 e iPhones a partir de R$ 1 mil; veja como participar

A Receita Federal em São Paulo promoverá um novo leilão regional de produtos apreendidos ou abandonados no dia 28 de março. Serão oferecidos 200 lotes, incluindo notebooks, smartphones, óculos de realidade virtual, painéis solares, smartwatches, tablets, videogames, instrumentos musicais, itens esportivos, roupas, calçados e bolsas, entre outros.

O evento acontecerá online e estará aberto para participação de pessoas físicas e jurídicas. As propostas poderão ser enviadas entre 8h do dia 24 de março e 18h do dia 27 de março. Já a disputa dos lances começará às 10h do dia 28 (horário de Brasília).

Os lances serão aceitos apenas para lotes fechados, ou seja, conjuntos de itens específicos.

Entre as opções mais acessíveis, há lotes a partir de R$ 100, contendo caixas de papelão, acessórios de pesca e uma jaqueta jeans da marca Carhartt. O lote mais valioso, avaliado em pelo menos R$ 10 milhões, inclui mais de 7 mil m³ de óleo diesel.

Quais são os destaques do Leilão?

Lote 6: PlayStation 4 com acessórios, controle joystick e película protetora, com lances a partir de R$ 800.

PlayStation 4 com acessórios, controle joystick e película protetora, com lances a partir de R$ 800. Lote 12: Um notebook e um MacBook Air, com valores a partir de R$ 2,8 mil.

Um notebook e um MacBook Air, com valores a partir de R$ 2,8 mil. Lotes 17: iPhones e acessórios, com preços iniciais de R$ 1 mil.

iPhones e acessórios, com preços iniciais de R$ 1 mil. Lote 86: Conjunto de utensílios de cozinha, incluindo forno elétrico, torradeira, chaleira e batedeira, com lances a partir de R$ 2,4 mil.

Conjunto de utensílios de cozinha, incluindo forno elétrico, torradeira, chaleira e batedeira, com lances a partir de R$ 2,4 mil. Lote 87: Bicicleta disponível a partir de R$ 250.

Bicicleta disponível a partir de R$ 250. Lote 88: Contrabaixo e acordeon, com valores iniciais de R$ 600.

Contrabaixo e acordeon, com valores iniciais de R$ 600. Lote 101 : Scooters e triciclos elétricos, com lances a partir de R$ 6 mil.

: Scooters e triciclos elétricos, com lances a partir de R$ 6 mil. Lote 102: Baixo, amplificador e outros equipamentos, com preços iniciais de R$ 1 mil.

Baixo, amplificador e outros equipamentos, com preços iniciais de R$ 1 mil. Lotes 115: Smartphones, com lances a partir de R$ 150 ou R$ 250.

Smartphones, com lances a partir de R$ 150 ou R$ 250. Lotes 135: Veículos para desmontagem, com preços a partir de R$ 500.

Veículos para desmontagem, com preços a partir de R$ 500. Lote 139: Chevrolet Corsa, com lances a partir de R$ 2,3 mil.

Chevrolet Corsa, com lances a partir de R$ 2,3 mil. Lote 170: Mais de 1,4 mil garrafas de vinho, com preço inicial de R$ 55 mil.

Recomendações

De acordo com o Fisco, os lotes estarão disponíveis para visitação entre 19 e 26 de março em diversas cidades, incluindo Araraquara, Barueri, Bauru, Campinas, Guarujá, Guarulhos, Jacareí, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Suzano.

A inspeção dos itens poderá ser feita presencialmente mediante agendamento, durante o horário de expediente normal. Os endereços, horários e contatos para agendamento estão detalhados no edital do leilão.

A Receita também ressaltou que os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos, assim como alguns lotes específicos comprados por empresas.

Os arrematantes terão um prazo de 30 dias para a retirada dos lotes. O pagamento deverá ser realizado por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Como participar do leilão?

Para fazer um lance no leilão, o interessado deve seguir estes passos:

Entre 24 e 27 de março, dentro do período estipulado pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Selecionar o edital correspondente: 0800100/000001/2025 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL.

Escolher o lote desejado e clicar em "Incluir proposta".

Aceitar os termos e condições apresentados no sistema.

Inserir o valor do lance, que deve ser superior ao mínimo estabelecido pela Receita, e salvar a proposta.

Quem pode participar?

Para participar do leilão, pessoas físicas devem atender aos seguintes requisitos:

Ter 18 anos ou mais, ou ser legalmente emancipada;

Estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Por outro lado, existem outros critérios para pessoas jurídicas:

Estar com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) regularizado;

No caso do responsável legal ou procurador da empresa, possuir selo de confiabilidade Prata ou

Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para mais informações sobre o leilão, consulte o edital da Receita Federal.