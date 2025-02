Imóvel brasileiro avaliado em R$ 75 milhões estreia em leilão internacional; veja fotos

O Brasil participará do circuito de leilões de luxo realizado pela Sotheby’s, nos Estados Unidos, com um triplex no 26º andar do Edifício Magnólia. Localizado em São Paulo, no Condomínio Cidade Jardim, ele está conectado ao shopping e será ofertado a pessoas do mundo inteiro em um leilão na cidade de Coral Gables, Flórida, no próximo dia 21 de fevereiro.

"É a primeira vez que um imóvel brasileiro é selecionado para a casa de leilões. Isso se deve, basicamente, ao aumento da procura de estrangeiros por imóveis premium em cidades brasileiras", afirma Marcello Romero, CEO e co-fundador da Bossa Nova Sotheby's International Realty, à EXAME.

O leilão internacional foi a saída para encontrar um comprador em qualquer parte do mundo que aceite pagar o preço do imóvel, avaliado em em US$ 13 milhões, cerca de R$ 75 milhões. Espera-se que os lances iniciais fiquem entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões. Romero afirma que o mercado brasileiro sempre atraiu a atenção do público estrangeiro. "Paraty, Buzios e Rio de Janeiro, por exemplo, atraem muitos europeus. Trancoso também tem atraído atenção de europeus e americanos. Além disso, há sempre o desejo dos expatriados de ter um imóvel por aqui", explica.

1 /26 Brasil faz estreia na Sotheby's com triplex avaliado em R$ 75 milhões; veja fotos (Brasil faz estreia na Sotheby's com triplex avaliado em R$ 75 milhões; veja fotos)

2 /26 Localizado em frente ao shopping Cidade Jardim, o imóvel já pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez e é o primeiro a participar do leilão internacional (Localizado em frente ao shopping Cidade Jardim, o imóvel já pertenceu à apresentadora Luciana Gimenez e é o primeiro a participar do leilão internacional)

3 /26 (9 - _MG_5636)

4 /26 O imóvel será ofertado a pessoas do mundo inteiro em um leilão na cidade de Coral Gables, Flórida, no próximo dia 21 de fevereiro. (10 - _MG_5628)

5 /26 O apartamento é avaliado em US$ 13 milhões, cerca de R$ 75 milhões. (O apartamento é avaliado em US$ 13 milhões, cerca de R$ 75 milhões.)

6 /26 Espera-se que os lances iniciais fiquem entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões. (Espera-se que os lances iniciais fiquem entre US$ 4 milhões e US$ 8 milhões.)

7 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

8 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

9 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

10 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

11 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

12 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

13 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

14 /26 (20 - _MG_5694)

15 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

16 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

17 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

18 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

19 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

20 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

21 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

22 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

23 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

24 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

25 /26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

26/26 Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions (Magnólias Ultra-Luxe Triplex Penthouse em São Paulo, Brasil, será vendida em leilão pela Sotheby's Concierge Auctions)

Disponível para visitas particulares com hora marcada, pessoalmente ou virtualmente, o triplex possui sete suítes, cozinha de chef, banheiros tipo spa, adega de vinhos, estúdio de música, sala de jogos, home theater com oito lugares e vários terraços espalhados nos 1,4 mil metros quadrados. Os moradores também podem utilizar serviços de dentro do edifício, incluindo uma academia de ginástica, piscina, heliponto e serviços de concierge 24 horas.

Outros dois imóveis, um no Rio de Janeiro e outro em Trancoso, na Bahia, também devem entrar em um próximo leilão da Sotheby’s, que deve acontecer em 90 dias.