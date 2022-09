Caixa leiloa 220 imóveis com até 70% de desconto e lances a partir de R$ 19,9 mil hoje

Nesta sexta-feira, 23, a Caixa, em parceria com a Fidalgo Leilões, realiza um leilão de imóveis de licitação aberta, com oportunidades para todas as regiões do país e descontos de até 70%. Entre os lotes disponíveis, estão casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais e mais, com lances a partir de R$ 19,9 mil. As propriedades estão recebendo ofertas no site da Fidalgo Leilões: www.fidalgoleiloes.com.br.

São 220 imóveis espalhados pelas cinco regiões do país:

Alagoas (6);

Amapá (1);

Bahia (3);

Ceará (7);

Distrito Federal (1);

Goiás (30);

Maranhão (2);

Mato Grosso (1);

Minas Gerais (3);

Pará (14);

Paraíba (13);

Paraná (24);

Pernambuco (24);

Piauí (1);

Rio de Janeiro (17);

Rio Grande do Sul (19);

Santa Catarina (2);

São Paulo (42).

Oportunidades em destaque

Na Região Centro-Oeste, na cidade de Luziânia (GO), uma casa com 180 m² de terreno pode ser arrematada a partir de R$ 20,1 mil. Já em Cuiabá (MT), é possível adquirir uma casa com 74,18 m² de área total, 45,15 m² de área privativa, três quartos, banheiro, sala e cozinha, pelo lance mínimo de R$ 72,5 mil.

No Nordeste, um apartamento com 42,4 m² de área privativa, dois quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem está disponível em Maceió (AL) pelo lance inicial de R$ 53 mil. Outro destaque é um terreno de 500 m² de área total, localizado em Ibotirama (BA), com valor mínimo de R$ 30 mil. Já em Fortaleza (CE), um apartamento de 57,06 m² de área privativa, com dois quartos, área de serviço, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem pode ser adquirido a partir de R$ 72 mil.

Na Região Norte, está em destaque uma casa de 54,62 m² de área privativa, quarto, sala, cozinha e edícula na cidade de Macapá (AP), com lance inicial de R$ 72,1 mil. Outra oportunidade é uma casa de 48 m² de área privativa, 106,1 m² de área do terreno, com dois quartos, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e duas vagas de garagem em Canaã dos Carajás (PA), pelo lance mínimo de R$ 24 mil.

Já no Sudeste, uma das ofertas é de uma casa com 52 m² de área privativa, dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem em Pedro Leopoldo (MG) a partir de R$ 85,3 mil. Outro destaque é uma casa de 45,46 m² de área total, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma vaga de garagem em Campos dos Goytacazes (RJ).

Por fim, na Região Sul, em Bela Vista do Paraíso (PR), uma casa de 68,59 m² de área privativa, 126 m² de área de terreno, com área de serviço, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma vaga de garagem recebe lances a partir de R$ 34,5 mil. Em São José (RS), é possível adquirir um apartamento de 105 m² de área privativa, dois quartos, suíte, sala, sacada, cozinha, banheira, área de serviço e uma vaga de garagem pelo lance mínimo de R$ 165 mil.

Como participar

Para participar do leilão, é preciso se cadastrar no site da Fidalgo Leilões, ler o edital em questão e enviar os documentos requisitados no documento.

“Cada imóvel possui as suas condições de pagamento, financiamento, recursos próprios (à vista), FGTS, parcelamento de 20% da entrada e o restante em até 60 parcelas, devendo ser observada na descrição do imóvel”, explica Douglas José Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

