Aluguel no Rio de Janeiro segue acima da inflação; veja preços por bairro

No Rio de Janeiro, o preço do aluguel segue acima da inflação. É o que mostra o relatório de julho do Imovelweb, divulgado esta semana. Em 2022, o valor subiu 12,2% acima da inflação, derivando em uma alta real de 6,4%, e desde janeiro, registra aumentos mensais acima de 1,2%.

Segundo o estudo, em julho, o preço médio do aluguel mensal na capital carioca fechou o mês em R$ 2.104 para apartamentos de dois dormitórios, subindo 1,7% no período. Analisando os últimos 12 meses, os valores dos aluguéis também aumentaram levemente acima da inflação.

Entre as regiões da cidade, a zona sul foi apontada como a mais cara, com um aluguel médio mensal de R$ 3.084. Já a zona Oeste é a mais barata para morar de aluguel, com um preço médio de R$ 1.057 por mês.

Região Valor do aluguel (R$) Variação Mensal (%) Variação Anual (%) Zona Oeste 1.057 0,4 1,8 Grande Méier 1.154 -0,5 2,3 Zona Norte 1.169 -1,3 4,5 Ilha do Governador e Zona da Leopoldina 1.304 2,2 5,3 Grande Tijuca 1.519 -0,3 4,1 Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá 1.782 0,4 9,3 Centro 1.833 1,0 9,2 Zona Sul 3.084 2,9 16,9

Na análise por bairro, Leblon e Ipanema são os mais caros da cidade, com aluguel médio mensal acima de R$ 4.000.

Mais baratos (R$) Variação Mensal (%) Variação Anual (%) Guaratiba 967 -1,5 0,0 Realengo 975 -9,6 0,1 Tomás Coelho 1.000 3,0 -11,2 Mais caros (R$) Variação Mensal (%) Variação Anual (%) Urca 3.515 5,9 S/D Ipanema 4.262 2,1 12,9 Leblon 4.738 1,9 S/D

Os dados do relatório mensal de preços do Imovelweb, também chamado de Index, são gerados com base em todos os imóveis listados no portal (mais de 4 milhões), tanto para aluguel quanto para venda, atestando o preço médio das propriedades.

Imóveis à venda: preços abaixo da inflação

Em julho, o preço médio para comprar um imóvel na cidade ficou em R$ 8.929 por m², subindo 0,4% no mês e acumulando 12 meses de aumentos consecutivos. Em 2022, acumulou-se uma alta de 1,9% abaixo da inflação, derivando em uma queda real de 3,9 p.p. Em termos reais, nos últimos 12 meses, o preço caiu 8,4%.

Leblon é o bairro mais caro na hora de adquirir um imóvel, com um preço médio de R$ 21.561 por m². Por sua vez, Turiaçu, na Zona Norte, é o mais barato, custando R$ 2.361 por m².

Mais baratos (R$/m²) Variação Mensal (%) Variação Anual (%) Turiaçu 2.361 -1,6 -7,4 Coelho Neto 2.410 1,4 -4,0 Honório Gurgel 2.966 -4,1 10,7 Mais caros (R$/m²) Variação Mensal (%) Variação Anual (%) Lagoa 16.569 0,0 1,5 Ipanema 19.874 0,6 1,6 Leblon 21.561 0,2 -1,8

Rentabilidade: quanto tempo é necessário para reembolsar a compra de um imóvel?

O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e o valor de locação de um imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. Em julho, o relatório do Imovelweb registrou um índice de 4,33% bruto anual no Rio de Janeiro, o que significa que são necessários 23 anos de aluguel para reembolsar o investimento de compra na cidade, 6,5% a menos que um ano atrás.

Grande Méier e Zona Norte são as regiões que oferecem mais retorno para os investidores. Já Vargem Grande e Vaz Lobo são os melhores bairros para quem busca renda.

Região Rentabilidade (%) Zona Sul 3,7 Ilha do Governador e Zona da Leopoldina 4,0 Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá 4,4 Zona Oeste 4,5 Grande Tijuca 4,6 Centro 4,9 Zona Norte 5,1 Grande Méier 5,4

