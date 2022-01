Aluguel sobe abaixo da inflação em 2021. Veja os preços nas capitais

O preço médio dos aluguéis de imóveis no país subiu 3,87% em 2021, segundo o índice FipeZap. A variação ficou abaixo da inflação registrada no período, tanto pelo IPCA (10.06%) quanto pelo IGP-M (17,78%).

As capitais monitoradas pelo índice que registraram maior elevação de preço médio de locação no ano foram Curitiba (14,17%), Florianópolis (11,59%), Recife (11,19%), Fortaleza (9,55%) e Belo Horizonte (7,55%). Já Salvador (4,73%), Brasília (4,42%), Goiânia (4,01%) e Porto Alegre (0,41%) tiveram variações menos expressivas no período.

Aprenda a investir seu dinheiro para realizar o sonho da casa própria! Comece agora.

Veja abaixo a variação do aluguel nas capitais:

Em dezembro o índice teve alta de 0,80%. Comparativamente, a variação foi superior à inflação registrada pelo IPCA/IBGE (0,73%), mas ficou abaixo da variaçao do IGP-M/FGV (0,87%).

Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo se manteve como a capital com o preço mais elevado (R$ 39,76/m²), seguida pelos valores médios registrados em Recife (R$ 35,21/m²), Brasília (R$ 33,76/m²) e Rio de Janeiro (R$ 32,16/m²).

Já entre as capitais monitoradas com menor valor de locação residencial estão: Fortaleza (R$ 19,03/m²), Goiânia (R$ 19,57/m²), Curitiba (R$ 23,71/m²) e Porto Alegre (R$ 24,94/m²).

Fique por dentro das notícias que afetam o seu bolso. Assine a EXAME.