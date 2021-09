A nova cartada da startup que vende imóvel e permite mudança no mesmo dia

Todo mundo que já comprou um imóvel na vida sabe como é frustrante pegar as chaves depois da compra e não poder se instalar nele na mesma hora. Isso porque sempre é preciso fazer alguma reforma, não raro uma reforma completa, e se encarregar da decoração, pois toda casa e apartamento costumam ser entregues sem absolutamente nada dentro — para não falar nas burocracias que costumam aparecer no meio do caminho. Fundada em 2019, a startup paulistana SI Advisors nasceu com o propósito de resolver o problema.

A companhia compra imóveis e não só reforma, a exemplo de outras empresas concorrentes, como também decora e traz a mobília. O intuito é vendê-los literalmente prontos para morar — o conceito adotado, comum nos Estados Unidos, é o de plug and play. Os fundadores da empresa, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim, são Uriel Frenkel e Rony Susskind.

O limite de até onde vai a decoração assinada pela startup é relativo. Alguns imóveis estão disponíveis até com cama box, armários, mesas de cabeceira, sofá, rack e mesa de jantar. É o caso de um apartamento de 72 metros quadrados em Perdizes pelo qual a companhia está pedindo 950.000 reais.

Outras propriedades são ofertadas sem mobiliário algum, a exemplo do apartamento de 144 metros quadrados em Higienópolis, a quase 1,2 milhão de reais. Todos, no entanto, são equipados com eletrodomésticos básicos novos, a exemplo de fogão cooktop e geladeira. A SI Advisors também se incumbe de renovar, previamente, tanto a parte elétrica e hidráulica como pisos, portas e iluminação.

A startup diz se interessar apenas por imóveis localizados nos bairros mais nobres de São Paulo. Desde que abriu as portas, reformou uma centena de apartamentos e atingiu a marca de 5.000 vendas — em propriedades que dispensam reparos a companhia se limita a decorá-las e equipá-las. Os sócios afirmam ter investido cerca de 120 milhões de reais no negócio até aqui e a expectativa é lucrar 1 bilhão de reais até 2023.

Para dar conta da missão que se impôs, a SI Advisors dispõe de marmoraria e marcenaria próprias, o que agiliza as melhorias dos imóveis e favorece o controle de qualidade, e ainda criou uma imobiliária.

Decoração: alguns imóveis já vêm equipados com cama box, armários, mesas de cabeceira, sofá, rack e mesa de jantar

E-commerce

Dois meses atrás, lançou o próprio e-commerce, que comercializa desde cadeiras e tapetes até quadros e eletrodomésticos. "Já vendemos mais de 1.500 peças", comemora um dos fundadores, Rony Susskind. Só na primeira hora de operação do e-commerce foram adquiridas 180 peças.

O site se divide em oito categorias. Por enquanto. “A cada semana lançamos uma nova", observa Uriel Frenkel, o segundo sócio da SI Advisors. Da categoria que agrupa o chamado design especial fazem parte, por exemplo, tapetes indianos. A empresa também vende chuveiro, de teto ou parede, com caixa de som sem fio e cabo carregador micro USB (799 reais); rodapés provenientes de reciclagem de Isopor (2.170 reais, cada barra de 2,40 metros); e vasos que custam a partir de 31,25 reais; entre outros itens.

A aposta no e-commerce se explica pela explosão das vendas online durante a pandemia. De acordo com a empresa de pesquisa eMarketer, o Brasil registrou o sétimo maior número de compras na internet em 2020. Pelas contas da Neotrust, foram realizadas 78,5 milhões de compras online no país no primeiro trimestre deste ano. Representa um crescimento de 57,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior.