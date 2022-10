4 locais de São Paulo onde o metro quadrado ultrapassa R$ 70 mil

Alguns dos imóveis mais luxuosos do país estão localizados em São Paulo. Em comum, muitos estão situados próximos aos principais clubes e parques da cidade. São empreendimentos disputados nos quais o metro quadrado chega a atingir o valor de R$ 70 mil. É o que aponta um levantamento feito pela boutique imobiliária MBRAS.

Contribui para o nível alto de preço a escassez de empreendimentos situados nessas áreas. São locais onde é possível ter maior qualidade de vida e realizar atividades ao ar livre sem que seja necessário enfrentar o trânsito da cidade.

Veja abaixo 4 pontos da cidade que têm os arredores mais valorizados:

Clube Pinheiros / Parque do Povo

Valor do metro quadrado: R$ 70 mil

A região do bairro Jardim Europa possui opções de lazer, como o Parque do Povo e o Shopping Iguatemi. Além disso, está conectada à Avenida Brigadeiro Faria Limao, centro financeiro e comercial. A portaria principal do clube fica na Rua Tucumã, onde os valores chegam a ultrapassar os R$ 70 mil o metro quadrado.

Parque Ibirapuera

Valor do metro quadrado: R$ 60 mil

Com diversos marcos arquitetônicos feitos por Oscar Niemeyer e uma área verde de 1,5 milhão de metros quadrados, o parque tem um circuito cultural composto por museus e auditórios. O destaque são os edifícios da Rua Curitiba, que têm vista para o lago do parque e têm valores que chegam à casa de R$ 60 mil o metro quadrado.

Parque Linear Bruno Covas

Valor do metro quadrado: R$ 45 mil

Às margens do Rio Pinheiros, o parque linear urbano tem uma ciclovia e abriga eventos esportivos e culturais. O projeto Usina São Paulo onde os moradores já contam com as vistas mais espetaculares da capital Paulista. Nesta região os valores já chegam à casa média dos R$ 45 mil o metro quadrado.

Clube Paulistano

Valor do metro quadrado: R$ 55 mil

A região inclui parques, museus, prédios comerciais e residenciais, restaurantes, lojas e clubes, além de vida boêmia. Também está próximo a um centro financeiro e comercial de São Paulo, a Avenida Paulista. Os valores nos arredores do clube Paulistano chegam à faixa de R$ 55 mil o metro quadrado.