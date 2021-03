Sadia lança pratos prontos premium e mira em mercado de R$16 bilhões

A marca de alimentos Sadia entra no mercado de pratos prontos premium com a linha Sadia Speciale. São três opções de cortes de carnes nobres, para o consumidor tenha uma experiência premium em casa: escalope de mignon suíno ao molho la creme com cogumelos, costela suína com molho barbecue e ossobuco de Angus com molho de cerveja preta e cebolas.

As novidades já estão disponíveis no Mercato Sadia, loja modelo da BRF, e, também, no Mercato em Casa, e-commerce da companhia. A partir de abril a distribuição começa no estado de São Paulo. O preço médio sugerido é de R$45 a R$55 reais, variando de acordo com o prato.

A categoria de pratos prontos tem apresentado crescimento constante no mercado, acompanhando uma forte tendência de praticidade e conveniência. Isso aconteceu, principalmente, devido a potencialização das refeições sendo realizadas dentro do lar, inclusive durante o período de isolamento social.

"Considerando o perfil dos consumidores que buscam por momentos de indulgência, principalmente, para momentos especiais, Sadia pesquisou como oferecer novos produtos com sabores diferenciados e ingredientes de qualidade. A categoria de pratos prontos é estratégica para a BRF, alinhado ao plano Visão 2030 da Companhia, que tem como objetivo alcançar a liderança da categoria, que deve chegar a um valor de mercado de R$16 bilhões nos próximos anos", diz Marcelo Suárez, diretor de marketing das marcas da BRF.

Segundo a Euromonitor International, provedor de pesquisa de mercado, a categoria cresceu 62% nos últimos anos e a Sadia é líder no segmento de comidas prontas congeladas com 54,2% de participação de mercado. A companhia é seguida por marcas como Seara e Pif Paf, mas pode começar a sentir o impacto também de startups como Liv Up.

Novidades

Os três cortes de carnes de Sadia Speciale são preparados por horas, em cozimento lento em baixas temperaturas e a vácuo, nomeada de sous vide, passando por uma técnica de ultracongelamento. Dessa forma, segundo a empresa, é possível manter os nutrientes sem a necessidade de conservantes artificiais e conferir aos cortes muito mais sabor, distribuição uniforme dos temperos e textura diferenciada. Para os consumidores, basta aquecer os pratos prontos no forno (convencional ou elétrico) por aproximadamente 40 minutos.

O Ossobuco de Angus Speciale é cozido lentamente por 24 horas no método sous vide. A carne Angus é certificada e preparada com molho de cerveja preta e cebola caramelizada. O tempo de preparo no forno tem duração aproximada de 30 a 45 minutos.

O Escalope de Mignon Suíno Speciale conta com um saboroso molho cremoso feito com cogumelos frescos e vinho branco, sendo cozido lentamente por uma hora no mesmo método dos outros cortes da linha. O consumidor pode preparar o prato em aproximadamente 35 minutos.

Já a Costela Suína Speciale ao molho Barbecue é cozida lentamente por 17 horas pelo mesmo método sous vide. E, quando preparada no forno, tem um tempo estimado de 40 minutos.

A Sadia também conta com um site de receitas com mais de 380 diferentes opções de pratos utilizando o portfólio de produtos da marca e já agrega opções com os pratos da nova linha.