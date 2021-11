Na competição com AliExpress, Americanas faz live de ofertas no dia 11.11

A Americanas também quer conquistar o seu "pedaço" no tradicional dia de ofertas encabeçado pelo AliExpress globalmente: o dia 11 de novembro. Para a companhia de origem chinesa, trata-se da principal data comercial para o ano -- em que arrecadou US$ 74 bilhões em vendas no ano passado. Parece que a tradição está ganhando força também no Brasil.

A varejista local anunciou hoje (10) que vai promover uma live de ofertas com apresentadora Ana Clara e a dupla Diva Depressão, além de Camilla de Lucas, Christian Figueiredo e o time de eSports Los Grandes. Ao todo, seis canais no YouTube vão transmitir a live simultaneamente, das 19h às 21h.

Durante o evento, serão anunciados cupons de desconto, cashback especial em pagamentos feitos pelo app Ame Digital. A realização do evento é feita com a Play9, Dia Estúdio, YouTube e WMcCann. Em 2019, a live de ofertas de 11 de novembro rendeu mais de 2 milhões de espectadores únicos.

Além da Americanas, o Magalu anunciou recentemente um conjunto de promoções para rivalizar com o AliExpress na data. Entre os dias 10 e 11, quarta e quinta-feira, a companhia dará 5 milhões de reais em dinheiro de volta aos clientes que comprarem os itens selecionados pelo superaplicativo da empresa. O cashback será de até 50%.

O que os consumidores mais procuram?

Um levantamento feito pela Promobit, plataforma em que usuários compartilham promoções na internet, mostra que eletrônicos e smartphones são os itens mais desejados em 2021. Ao todo, os eletrônicos somam 37,12% das intenções de compra.

Em segundo lugar, estão itens para cassa inteligente (23,46%) e, em terceiro, smartphones, com 20,98%.