Mercado Livre lança campanha que foca os funcionários e a tecnologia

O Mercado Livre lança uma campanha institucional que mostra a importância das pessoas no negócio, além da tecnologia. Segundo a companhia, a tecnologia é o núcleo do negócio e o motor que impulsiona o crescimento de todo o ecossistema — mas a tecnologia por si só não é o suficiente. Existem pessoas desenvolvendo ferramentas, cuidando do atendimento ao cliente no pré e pós-venda, dando suporte aos compradores e vendedores.

“A campanha busca dar visibilidade para quem está por trás das tecnologias aplicadas em cada uma das compras, vendas e transações que são realizadas diariamente em nossa plataforma, além de mostrar como trabalhamos para oferecer a melhor experiência a todos os usuários da América Latina. Nosso objetivo para este ano é continuar trabalhando na construção da confiança em nossa plataforma”, diz Andrés Patetta, vice-presidente de marketing do Mercado Livre.

Com esta campanha, a empresa líder em tecnologia para comércio eletrônico e serviços financeiros na América Latina destaca os cerca de 15.000 funcionários. Com o conceito "pessoas e tecnologia em perfeita harmonia", a campanha institucional para a América Latina, da GUT São Paulo e GUT Buenos Aires, conta com cinco filmes que poderão ser vistos ao longo de todo ano e que irão apresentar as principais responsáveis por criar e coordenar as ferramentas tecnológicas para destacar o Mercado Livre no topo do e-commerce. Por meio dos vídeos, será revelado como funcionam os processos de venda, pagamento, logística e atendimento aos clientes e parceiros; mostrando o trabalho de quem faz as coisas acontecerem.

Os dois primeiros filmes da campanha explicam os processos básicos do Mercado Livre: o programa Compra Garantida e Envio Rápido. Os filmes serão acompanhados de uma versão remixada de Three Little Birds, de Bob Marley.

“O Mercado Livre tem a missão de democratizar o comércio eletrônico para que todas as pessoas e empresas possam fazer negócios pela internet. Para que isso aconteça, existe um mundo gigante além do aplicativo que os compradores não veem. Esta campanha proporciona visibilidade para a grandeza da logística e atenção aos detalhes, que dão ao usuário a tranquilidade de saber que tudo vai ficar bem”, afirmam Bruno Brux e Joaquín Cubría de GUT.