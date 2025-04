Marketing Shots: estudo indica prioridades e desafios das lideranças no Brasil em 2025

Com times enxutos, recursos disputados e mudanças tecnológicas constantes, profissionais de marketing enfrentam o desafio de manter a relevância sem perder a capacidade de entrega. Um novo estudo ouviu quem está no centro dessa transformação para entender como o setor tem reagido — e para onde está indo.

Lançado pela Faster, com parceria de mídia da EXAME, Growth Insight e Marketing em 15 Minutos, o Marketing Shots traz dados de uma pesquisa com mais de 115 profissionais da área e análises de 23 executivos de empresas como Ambev, Rhino e Endemol Shine Brasil.

O estudo aborda temas como eficiência de canais, transformação digital, terceirização de operações e o papel do marketing na expansão dos negócios. A análise reúne dados e perspectivas de profissionais que atuam na linha de frente, com foco no que já impacta o setor e nas mudanças que devem moldar os próximos ciclos.

Mais da metade dos respondentes ocupa cargos de liderança, o que confere peso estratégico aos resultados. Segundo o levantamento, 86% dos executivos C-level têm como prioridade o crescimento do negócio, com foco em geração de leads e aumento das vendas. Reconhecimento de marca aparece em terceiro lugar, citado por 57% deles.

Para compor o material, a Faster e seus parceiros mapearam os principais desafios enfrentados por profissionais de marketing. Incerteza sobre a alocação de recursos, pressão por resultados e a velocidade das transformações do setor estão entre os pontos abordados.

“O marketing vive um período de constante mudança, com orçamentos sendo pressionados por fatores macroeconômicos, enquanto as expectativas por performance e eficiência continuam a crescer. Diante disso, nossa intenção é oferecer uma ferramenta estratégica a partir dos dados de quem está na linha de frente, buscando não só retratar tendências, mas, principalmente, facilitar com profundidade o dia a dia de times de marketing”, diz Vitor Filipe, CEO e cofundador da Faster, plataforma de operações criativas que atende empresas como SAP, Heineken, L'Oréal e Nike.

Além da pesquisa quantitativa, o estudo inclui análises individuais de 23 lideranças do setor, chamadas de “shots especialistas”. Entre os temas abordados estão diversidade e inclusão, discutidos por Vanessa Costa, diretora de marketing da Endemol Shine Brasil; terceirização de marketing, com André Martins, CMO da Rhino; e ganho de market share, analisado por Claudio Franco, cofundador da Tivita.

Sessões exclusivas com especialistas

Para complementar os dados e análises apresentados no Marketing Shots, a Faster realizará sessões exclusivas com especialistas do setor. Entre os participantes estão Leonardo Cirino, CMO da Exame Saint Paul, Bruna Maggion, CMO do Grupo Alura, FIAP e PM3; Felipe Collins, CMO da Company Hero e cofundador do Growth Insight; e Thiago La Torre, curador do M15.

Durante os encontros, os especialistas discutirão os principais pontos do estudo, como o impacto das tecnologias emergentes e a personalização da jornada do consumidor. As sessões têm como objetivo oferecer uma visão mais aprofundada sobre como as empresas podem se adaptar e evoluir em um cenário marcado por mudanças constantes, a partir da troca de experiências e casos reais de grandes organizações.

Como acessar o estudo

O Marketing Shots está disponível para download neste link, com dados e análises que podem orientar o planejamento estratégico de equipes de marketing.