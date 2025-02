Faster lança estudo voltado para profissionais de marketing; saiba como participar

A Faster está conduzindo uma nova edição da pesquisa Marketing Shots sobre o dia a dia dos profissionais de marketing, com o objetivo de fornecer insights para decisões estratégicas e o compartilhamento de perspectivas sobre o setor.

A primeira edição do estudo, realizada em 2024, reuniu previsões de mais de 75 lideranças do mercado, incluindo Guta Tolmasquim (CEO da Purple Metrics), Ana Carolina Wallier (head de marketing da Ambev), Vitor Peçanha (cofundador da Rock Content) e Felipe Hatab (fundador e CEO da 4equity).

Com base em suas experiências, os executivos compartilharam visões sobre diversas disciplinas do marketing, resultando em um material dinâmico para a tomada de decisão de mais de 4.500 profissionais que acessaram o estudo.

Em 2025, a iniciativa, que agora conta com a EXAME como parceira de mídia, foi ampliada e transformada em uma pesquisa quanti-qualitativa, com base em dados reais de profissionais de marketing.

O levantamento reúne questões como 'Se fosse necessário cortar 50% do orçamento de marketing, quais canais seriam priorizados?' e 'Quais os principais desafios para aplicar tendências e novas tecnologias?'. Além disso, trará insights e análises de líderes do setor sobre os fatores que devem influenciar as estratégias de marketing das marcas.

"Nos últimos anos, vimos mudanças radicais na forma como as empresas investem e se comunicam. Ao desenvolver o Marketing Shots, queremos ajudar o ecossistema a navegar melhor por essas mudanças, oferecendo uma ferramenta estratégica e confiável, trazendo dados reais que apontam para as principais apostas dos profissionais do setor", diz Vitor Filipe, CEO e cofundador da Faster, plataforma de operações criativas que atende empresas como SAP, Heineken, L'Oréal e Nike.

Para ampliar o alcance do estudo, a empresa convidou veículos de referência em negócios, empreendedorismo e marketing para apoiar sua distribuição. Além da EXAME, o Marketing Shots será divulgado por duas newsletters: Marketing em 15 Minutos (M15) e Growth Insight, esta última focada em conteúdo estratégico com a visão de diretores de startups.

"A pesquisa está alinhada com o propósito da EXAME, que, como mediatech, tem amissão de informar e formar os líderes do mercado. Além da editoria de Marketing, temos cursos na Exame Saint Paul que exploram diferentes disciplinas da área, como o uso da inteligência artificial e a relação entre branding e performance", diz Leonardo Cirino, CMO da EXAME.

Segundo ele, em um cenário de constantes mudanças, entender como os profissionais de marketing estão lidando com desafios e oportunidades é essencial para a tomada de decisões mais assertivas. "A ideia é ampliar esse debate, com o Marketing Shots, e entregar insights valiosos para a comunidade de negócios", complementa.

Em parceria com a Exame Saint Paul, uma das maiores escolas de negócios do país, a Faster também participará de uma aula para mais de mil alunos do MBA da instituição. O público, composto principalmente por lideranças de grandes empresas – perfil alinhado ao da pesquisa –, terá acesso aos detalhes do estudo, assim como os participantes da pesquisa, que receberão o relatório completo antecipadamente.

Interessados em contribuir com o levantamento devem acessar este link e responder ao questionário.

Marketing Shots (Divulgação)

Sobre a Faster

A Faster oferece produção ilimitada e flexível de design, copy e motion, ajudando empresas a otimizar seus times de marketing, lançar campanhas mais rapidamente e explorar múltiplos formatos simultaneamente.

Com mais de 65.000 entregas e mais de 90% de satisfação dos clientes, a empresa foi reconhecida em 2024 pelo LinkedIn Top Startups e no ranking 100 Open Startups, entre as cinco principais startups de marketplace no Brasil. A empresa é investida pela DOMO.VC e apoiada por líderes de empresas como Alura, Neon, Descomplica e Riachuelo, além de fazer parte da Endeavor Scale-Up.

Como começar no marketing digital?

Se você deseja ingressar nesse mercado, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Este é um treinamento virtual com certificado, conduzido por Leonardo Cirino, CMO da EXAME e da Saint Paul, que compartilha os caminhos para alcançar uma posição de liderança nas áreas de marketing.

Durante o treinamento, os alunos aprenderão a:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Com duração total de 3 horas, o conteúdo está dividido em quatro aulas 100% online (sendo a última ao vivo com Cirino), que combinam teoria e prática. O investimento é de R$ 37,00.