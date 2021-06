Mais de 20 cervejarias lançam cervejas que apoiam a causa LGBTI+

O projeto Brewing Love está unindo diversas cervejarias em uma iniciativa inédita para a criação de receitas exclusivas, que contarão com o rótulo “Brewing Love”, em referência às cores do arco-íris. A novidade visa promover maior conscientização no mercado cervejeiro e ajudar financeiramente instituições que apoiam a comunidade LGBTI+.

As melhores oportunidades podem estar nas empresas que fazem a diferença no mundo. Veja como com a EXAME

As mais de 20 cervejarias que já confirmaram participação no projeto, entre elas Ambev e a Octopus, que lidera o movimento, começarão a desenvolver sua própria receita de estilos, famílias e ingredientes.

É esperado que dezenas de receitas ganhem o rótulo especial do projeto e sejam vendidas em todo o Brasil. Os lançamentos podem ser acompanhados no site do projeto.

As cervejarias irão reverter parte do lucro obtido com a venda a instituições de acolhimento, proteção e inclusão da população LGBTI+, tirando apenas os custos operacionais.

“Entendemos que o mais importante do projeto garantir espaço para debater questões que atravessam a experiência de ser LGBTI+ no Brasil. Nosso objetivo é unir o maior número de cervejarias ao Brewing Love Project, criando um movimento colorido, plural e agregador, que reforça a diversidade e abraça a singularidade”, diz Walter Costa, designer do projeto visual da campanha e analista de marketing da Cervejaria Octopus.

A expectativa é que até o final de junho as primeiras cervejas envasadas já sejam disponibilizadas aos consumidores por canais de venda online de cada cervejaria e pontos de venda espalhados pelo país. O projeto é atemporal e estará disponível para participação de toda comunidade cervejeira ao decorrer do ano, para que mais interessados possam ingressar nessa iniciativa.

Espera-se, assim, que o número de participantes só cresça nos próximos meses. Detalhes sobre onde encontrá-las e ONGs ou movimentos que serão beneficiados podem ser encontrados pelo site da Cervejaria Octopus e redes sociais das marcas participantes.

“Essa iniciativa mostra que o mercado cervejeiro, embora tenha um longo caminho a percorrer, está aberto para todas as pessoas que desejam fazer parte dele", afirma Paula Guedes, mestre-cervejeira e gerente de ciência do consumidor da Ambev, além de integrante do Lager, grupo de diversidade da companhia, que desde 2016 discute as melhores práticas em ações de inclusão no trabalho.