Lu, do Magazine Luiza, aparece em 3D pela 1ª vez e dança no TikTok; veja

Nesta quinta-feira, a Lu, influenciadora virtual do Magazine Luiza, apareceu pela primeira vez em seu perfil no TikTok, lançado no início de agosto. No primeiro vídeo, Lu se apresenta de forma inédita em 3D, vestindo roupas e sapatos vendidos no aplicativo Magalu, das marcas Zattini e Netshoes, que fazem parte do grupo.

Apenas 20 dias após o lançamento, o perfil da Lu (@magalu) no TikTok já conta com mais de 4,7 milhões de visualizações e 130.000 seguidores. O vídeo de estreia, com a transformação da maquiadora artística, Leticia Gomes (@leticiafgomes), na própria Lu, está com 1,4 milhão de visualizações.

Segundo a empresa, a proposta é estimular mais a interação com os usuários e ser mais uma ferramenta de comunicação da influenciadora virtual. A Lu participa de um desafio, característico do TikTok, ao mesmo tempo em que é modelo de peças.

“A Lu possui uma audiência relevante e, ao entrar no TikTok, criou-se uma expectativa para ver a influenciadora virtual participando de desafios e outros conteúdos. Nosso time e nossos parceiros estão muito empenhados em trazer a personagem de forma inédita e relevante para a nossa comunidade”, diz Pedro Alvim, gerente de redes sociais e marketing de influência do Magalu.

O vídeo é promovido em parceria com a equipe de marketing do TikTok. “As marcas veem o TikTok como uma maneira criativa de alcançar um público mais amplo. Temos observado que as mais bem-sucedidas no aplicativo são aquelas que abraçam o espírito criativo da comunidade”, afirma Kim Farrell, chefe de marketing do TikTok para a América Latina.