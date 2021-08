Cinemark: fidelidade por R$14,90 ao ano dá ingresso, descontos e mais

A rede de cinemas Cinemark acaba de lançar o programa de fidelidade Meu Cinemark, que dará um ingresso grátis (que poderá ser resgatado de 2ª a 5ª feira para sessões 2D, 3D e XD), até 15% de desconto em combos selecionados no snackbar sempre que for a Cinemark, 50% de desconto em ingressos para conteúdos especiais, além de promoções exclusivas.

Os clientes do Meu Cinemark também ganham dois pontos a cada R$ 1 real em compras realizadas na bombonière, nas bilheterias, nos totens de autoatendimento, no site ou no app Cinemark. Os pontos poderão ser trocados por prêmios como ingressos, pipocas e itens exclusivos da Rede.

Para resgatar os pontos, basta consultar o saldo no app e escolher o produto que desejar. Para acumular pontos basta o associado informar o CPF sempre que realizar uma compra nos canais oficiais da Cinemark.

"Lançar um programa de vantagens em nível nacional é uma conquista muito grande para nós e também para todos os fãs de cinema. Com as diversas vantagens do Meu Cinemark, nossos clientes terão ainda mais oportunidades de frequentar as nossas salas e adquirir nossos produtos com descontos. Logo na adesão, o associado já garante benefícios e, conforme ele junta pontos, consegue resgatar mais prêmios", conta Daniel Campos, diretor de marketing do Cinemark.

Os associados com cadastro ativo do ‘Cinemark Mania’ serão migrados automaticamente para o Meu Cinemark, sem nenhum custo adicional. A Rede informa adotar os protocolos de segurança validados pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com espaçamento entre poltronas, fila de espera virtual e medição de temperatura de todos os clientes antes da entrada para as salas quando não houver checagem prévia na entrada do shopping.

Para participar do programa é preciso ter mais de 18 anos, se cadastrar pelo aplicativo e pagar o valor anual de R$ 14,90. Para consultar mais informações, acesse o site da Cinemark.