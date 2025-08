Confusão com podcasts vira vitrine para novas 'publis' de Camila Fremder

Depois de viralizar nas redes sociais ao confundir dois podcasts com nomes parecidos, a escritora e podcaster Camila Fremder apareceu em uma sequência de campanhas publicitárias. Nos últimos dias, marcas como Snickers, Itaú, Docusign e Nescafé divulgaram ações protagonizadas pela criadora de conteúdo.

Entre as ações que surgiram após o episódio está a da Snickers, conhecida por associar situações de confusão à fome. Em uma publicação nas redes, Camila apareceu com bom humor, dizendo: “Viajei, né? Era fome. Snickers mata sua fome”. A iniciativa foi assinada pela agência Fbiz, que alinhou a mensagem da marca ao caso que ganhou as redes.

Outra campanha que dialogou diretamente com o ocorrido foi da Docusign. No post, a influenciadora escreveu: “Pra manter os contratos em dia, Docusign faz tudo o que eu preciso para manter meus acordos organizados… Docusign acaba com a nóia de não cumprir com o combinado” — fazendo referência ao nome do seu podcast, É Nóia Minha?.

A Nescafé apostou no lançamento de seu produto Pró-Energy e vinculou o episódio à necessidade de foco e disposição. “Aparentemente, chegar no lugar certo ainda não é meu forte… Mas pelo menos a energia e o foco vieram na bolsa”, escreveu a influenciadora. Em tom descontraído, ainda marcou a apresentadora Yasmin Ali, do podcast com quem teve a confusão: “quinta que vem eu juro que acerto o endereço”.

Já o Itaú aproveitou a situação para promover as Camadas de Segurança do aplicativo. Em sua conta, Camila publicou: “Às vezes, acontecem uns descuidos, né? Mas pode ficar sossegada que o seu dinheiro tá mais protegido”. A Nestlé também entrou na lista com uma ação para o Molico, posicionando o produto como gesto de autocuidado. “Tem dias que um café com leite é o autocuidado que a gente precisa”, disse.

Entenda a confusão

As ações publicitárias começaram a aparecer poucos dias após Camila Fremder participar, por engano, de um podcast diferente do que imaginava. Convidada para o Vênus Day Talks, ela acreditava que gravaria com o Vênus Podcast, programa popular do Flow Studios apresentado por Yasmin Ali.

A confusão começou quando a escritora viu apenas o nome “Vênus” na lista de convites recebidos e assumiu que se tratava do programa do Flow. Só percebeu o engano ao chegar ao estúdio e notar que tudo parecia diferente. Ainda assim, seguiu com a entrevista, conduzida por Renata Alves de Paula, criadora do Vênus Day Talks — um podcast com foco em mulheres maduras.

Depois da gravação, Camila compartilhou o episódio em suas redes sociais, explicando com leveza o mal-entendido e sugerindo que talvez “não seja uma boa ideia ter o mesmo nome de outro podcast”. A publicação viralizou, e o caso gerou repercussão ampla, incluindo críticas da equipe do Vênus Podcast ao programa homônimo.

Apesar do desconforto público, a influenciadora pediu que o caso não fosse usado para incentivar ataques à outra equipe e afirmou ter sido bem tratada durante a entrevista. O episódio acabou impulsionando a audiência do Vênus Day Talks, que registrou números muito acima da média com a publicação da conversa.

Camila, por sua vez, transformou o ocorrido em oportunidade de negócio. Com forte engajamento nas redes, ampliou sua exposição e fechou novas parcerias comerciais, aliando humor, autenticidade e posicionamento estratégico.

Quem é Camila Fremder

Criadora do É Nóia Minha?, lançado em 2019, Camila é autora, roteirista e figura consolidada no cenário de conteúdo digital. Seu podcast já ultrapassou a marca de 60 milhões de reproduções e acumula cerca de 1 milhão de ouvintes mensais, com episódios semanais que discutem de forma bem-humorada temas como ansiedade, amadurecimento, relacionamentos e dúvidas existenciais.

“A ideia sempre foi transformar minhas nóias em conteúdo. Escrever é algo muito solitário, e o podcast virou uma forma de dividir essas inquietações com outras pessoas”, disse Camila em entrevista à EXAME.

Além do podcast, ela lançou em 2024 uma turnê presencial com o espetáculo É Nóia Minha? – Ao Vivo, que passou por teatros em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. No segundo semestre de 2025, novas datas estão previstas, incluindo apresentações em Belo Horizonte.

Camila também apresenta o videocast Amor na Influência, da Amazon, ao lado do ator Gabriel Santana, e o programa Close Errado, com Jana Rosa, na DiaTV. Fora dos microfones, também atua como escritora de livros infantojuvenis e mantém uma linha própria de produtos, que já incluiu camisetas, canecas e, mais recentemente, um edredom temático chamado “Coberta de Razão”.

A evolução da audiência transformou o É Nóia Minha? em um negócio lucrativo, especialmente por atrair patrocínios e anunciantes de peso, como Listerine, Emma, Natura, LivUp, Amazon, Cadence e Wise. Como mostrou o repórter Mateus Omena, da EXAME, o programa já acumula mais de 13 inserções publicitárias, com preços que vão de R$ 20 mil para anúncios simples até R$ 60 mil em ações de branded content.