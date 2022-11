Com centenas de mulheres, Women in Finance proporcionou conexões verdadeiras para além do LinkedIn

Carolina Cavenaghi*

Conexão. Quase 20 dias após o Women in Finance 2022, esse é o balanço que faço sobre o maior valor gerado para as centenas de mulheres que marcaram presença na lindíssima Casa Natura Musical. Olhar para todas elas de cima do palco era enxergar um mar de empolgação e vontade de trocar experiências.

A 3ª edição do Women in Finance cumpriu o seu papel e ajudou centenas de profissionais a se conectarem verdadeiramente, para além das milhares de conexões (às vezes, sem sentido) que temos no LinkedIn. Foi uma troca linda.

Durante as mais de 4 horas que passamos juntas em um evento inclusivo, dezenas de profissionais brilhantes trouxeram suas experiências, conquistas e desafios para compartilhar. Conhecemos de Jandaraci Araújo - que foi de vendedora de salgados aos conselhos de administração - à Maria Silvia Bastos, compartilhando sua experiência em empresas como CSN, Goldman Sach, BNDES, Icatu e Advent.

Divididas em três painéis, essas mulheres inspiradoras falaram sobre suas histórias e como chegaram onde estão (sem descartar todos os desafios e momentos de coragem); falaram sobre quais competências esperadas das lideranças do futuro; e sobre como fomentar o ecossistema e o capital femininos.

Nesta troca, contamos com nomes como: Maria Silvia Bastos (conselheira independente e ex CEO do Goldman Sach, BNDES, CSN e Icatu); Carolina Schmutzler (Global Subsidiaries Group Head, Citi Brazil); Wilaize Morais (gerente de Marketing no Itaú Unibanco); Daniella Marques (presidente da Caixa Econômica Federal); Patricia Moraes (sócia fundadora e gestora da Unbox Capital); Dani Junco (sócia e Fundadora da B2Mamy); Andrea Cruz (fundadora e CEO SerH1 Consultoria; Patricia Feliciano (diretora executiva de Mercados em Crescimento da Accenture Brasil); Juliane Yung (head da área de Global Corporate Banking e Sponsor das iniciativas de ESG Banco MUFG); Flavia Palacios (Ceo da Opea); Jessica Rios (Co-Founder BlackWin).

Saímos de lá carregadas com novos ensinamentos sobre sobre quais habilidades e técnicas desenvolver para se destacar nos cargos de liderança atualmente, como lidar e reagir aos episódios de machismo dos colegas e como ser firme e impor os próprios limites em cada situação.

Algumas dicas essenciais compartilhadas pelas palestrantes foram:

Busque ajudar e também aceite ser ajudada Diga o que é inegociável para você Siga a sua intuição Liderar é cuidar Se tiver medo, vá assim mesmo

O próximo passo

O Women in Finance foi o que permitiu o surgimento da Fin4She. Após emendar duas licenças-maternidade, senti minha carreira estagnada ao voltar ao trabalho. Mas não queria ter que escolher entre minha vida profissional e meus filhos.

Percebendo o mesmo incômodo em outras profissionais ao meu redor, decidi organizar o primeiro Women in Finance. O evento foi pensado para 80 mulheres, mas recebemos mais de 800 inscrições.

O Women in Finance foi o pontapé inicial para a criação da Fin4She, e agora, na sua terceira edição, foi o propulsor para o próximo passo da empresa: a plataforma 4She.

Estruturamos este novo site para que executivas, empreendedoras e profissionais de qualquer área possam se cadastrar em um banco de currículos acessado por grandes empresas; conferir vagas e oportunidade; acessar cursos e conteúdos que promovem o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, além de participar da comunidade criada na plataforma.

A 4She é gratuita e pode ser acessada neste link. Para começar, disponibilizamos todos os painéis desta terceira edição do Women in Finance na 4She para que todas as mulheres possam consumir esse conteúdo construtivo e inspirador. Basta fazer o cadastro e acessar gratuitamente aqui.

Esse é o próximo passo da Fin4She no objetivo de apoiar e incentivar o protagonismo e a liderança das mulheres no meio corporativo e no empreendedorismo, e eu convido a todas as profissionais a usar a 4She para o próprio desenvolvimento profissional e pessoal.

E você, como está cuidando das suas conexões?

*Carolina Cavenaghi é cofundadora e CEO da Fin4she, uma plataforma que conecta e impulsiona negócios e pessoas através da diversidade. É responsável por liderar e implementar projetos que promovem o protagonismo e a independência financeira feminina, buscando ampliar e fortalecer a presença de mulheres no mercado de trabalho. É a idealizadora do Women in Finance Summit Brazil e do Young Women Summit, eventos que já reuniram milhares de pessoas. Foi executiva da Franklin Templeton por mais de dez anos e trabalha no mercado financeiro desde 2006. Atualmente mora em Teresina, no Piauí, é mãe do Tom e do Martin e, através da Fin4she, tem a missão de transformar a forma como o mercado e as pessoas se conectam com a equidade de gênero.