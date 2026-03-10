Pedimos ao ChatGPT um plano de carreira para quem quer virar gestor — veja as 3 etapas que ele deu

Passar de especialista para gestor é um dos movimentos mais desafiadores da carreira corporativa. Usando o ChatGPT, pedimos para a inteligência artificial montar um plano de carreira para profissionais que querem chegar a cargos de liderança.

A ferramenta analisou competências comuns entre gestores, além de habilidades técnicas e comportamentais exigidas em cargos de liderança.

O resultado foi um roteiro estruturado em etapas, com foco em desenvolvimento profissional e preparação para assumir equipes.

1. Consolidar conhecimento técnico

Segundo o plano sugerido pelo ChatGPT, o primeiro passo é dominar profundamente a área de atuação. Profissionais que se tornam gestores geralmente já demonstraram alto desempenho técnico.

Essa etapa envolve ampliar conhecimento, participar de projetos estratégicos e assumir responsabilidades maiores dentro da equipe.

Ferramentas baseadas em automação e análise de dados também ajudam profissionais a aumentar produtividade e ganhar visibilidade.

2. Desenvolver habilidades de liderança

Outro ponto destacado pela inteligência artificial é o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Comunicação, gestão de conflitos e capacidade de motivar equipes são competências essenciais.

Mesmo antes de assumir um cargo formal de liderança, profissionais podem começar liderando projetos ou mentorando colegas.

O uso de ferramentas baseadas em IA generativa também pode apoiar aprendizado contínuo e desenvolvimento profissional.

3. Ganhar visão estratégica do negócio

Segundo o plano criado pelo ChatGPT, gestores precisam compreender como diferentes áreas da empresa funcionam.

Participar de projetos interdisciplinares ou colaborar com outras equipes ajuda a desenvolver essa visão mais ampla do negócio.

Essa experiência amplia a capacidade de tomar decisões e preparar o profissional para cargos de gestão.

