Pedimos ao ChatGPT um plano de carreira para quem quer virar gestor — veja as 3 etapas que ele deu

IA pode ajudar profissionais a estruturar estratégias de crescimento e liderança (Thinkstock)
Publicado em 10 de março de 2026 às 15h47.
Passar de especialista para gestor é um dos movimentos mais desafiadores da carreira corporativa. Usando o ChatGPT, pedimos para a inteligência artificial montar um plano de carreira para profissionais que querem chegar a cargos de liderança.
A ferramenta analisou competências comuns entre gestores, além de habilidades técnicas e comportamentais exigidas em cargos de liderança.
O resultado foi um roteiro estruturado em etapas, com foco em desenvolvimento profissional e preparação para assumir equipes.
Segundo o plano sugerido pelo ChatGPT, o primeiro passo é dominar profundamente a área de atuação. Profissionais que se tornam gestores geralmente já demonstraram alto desempenho técnico.
Essa etapa envolve ampliar conhecimento, participar de projetos estratégicos e assumir responsabilidades maiores dentro da equipe.
Ferramentas baseadas em automação e análise de dados também ajudam profissionais a aumentar produtividade e ganhar visibilidade.
Outro ponto destacado pela inteligência artificial é o desenvolvimento de habilidades comportamentais. Comunicação, gestão de conflitos e capacidade de motivar equipes são competências essenciais.
Mesmo antes de assumir um cargo formal de liderança, profissionais podem começar liderando projetos ou mentorando colegas.
O uso de ferramentas baseadas em IA generativa também pode apoiar aprendizado contínuo e desenvolvimento profissional.
Segundo o plano criado pelo ChatGPT, gestores precisam compreender como diferentes áreas da empresa funcionam.
Participar de projetos interdisciplinares ou colaborar com outras equipes ajuda a desenvolver essa visão mais ampla do negócio.
Essa experiência amplia a capacidade de tomar decisões e preparar o profissional para cargos de gestão.
