Como usar a IA para organizar sua rotina; executivo de tecnologia ensina

Um executivo de tecnologia revelou como usou o Google Gemini para substituir seu quadro Kanban visual por um sistema de gerenciamento de tarefas totalmente conversacional. Richard Murby, diretor de desenvolvimento de negócios da Devpost, empresa focada em hackathons, detalhou suas inovações durante a conferência DevDay da OpenAI em São Francisco.

Murby utiliza a inteligência artificial com três objetivos principais: aprimorar seu desempenho, manter a organização e gerar novas ideias.

Para isso, ele treinou um modelo Google Gemini com uma ampla amostra de seus e-mails mais eficazes e o contexto da Devpost. Ao redigir mensagens importantes, ele colabora com o modelo para garantir que a comunicação seja consistente e forte, preservando seu próprio tom e ideias.

Assim, Murby desenvolveu um "assistente executivo" usando o Google Gemini via Command Line Interface (CLI) para substituir o quadro Kanban tradicional. Este sistema integra-se ao seu calendário e e-mail via um servidor MCP, o que permite ao Gemini priorizar tarefas utilizando o contexto real de sua agenda e caixa de entrada.

O assistente consegue executar pesquisas aprofundadas sobre uma tarefa e alimentar os resultados ou redigir e-mails diretamente nas notas de Murby.

O impacto da IA na performance

Murby destacou que o uso da IA acelerou o cumprimento da missão de sua empresa — a distribuição de ferramentas de IA para desenvolvedores — e melhorou dramaticamente sua performance em comunicação. "Toda mensagem que envio agora representa a articulação mais clara das minhas ideias, graças ao feedback em tempo real da IA e ao aprendizado de padrões de meus sucessos passados," explicou.

O executivo ressaltou que a maior dificuldade na adoção da IA é separar tempo para experimentação. É necessário dedicar tempo para testar, falhar e aprender, um processo que ele considera essencial.

Para pessoas que não trabalham com tecnologia, a recomendação de Murby é simples: "Não se preocupe com o funcionamento da IA, apenas explore o que ela pode fazer. Seja descritivo em seus prompts, faça perguntas ponderadas e forneça contexto."

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga