Com utilização de IA, jovem da Geração Z alcança 140 milhões no LinkedIn e transforma sua carreira

Construir uma marca pessoal robusta deixou de ser exclusividade de executivos ou influenciadores. Hoje, é uma ferramenta essencial para qualquer profissional que busca crescer, se posicionar e conquistar oportunidades — e a inteligência artificial está no centro dessa transformação.

É o que mostra a trajetória de Valerie Chapman, uma jovem da Geração Z que usou IA para impulsionar sua presença no LinkedIn, somando mais de 140 milhões de visualizações. As informações são da HubSpot.

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Do Instagram ao LinkedIn corporativo

Chapman iniciou sua carreira como modelo, experiência que ela descreve como um verdadeiro “curso intensivo de branding”.

Ela dominava o Instagram, mas foi no ambiente B2B, já atuando em vendas, que o desafio real surgiu: construir autoridade no LinkedIn.

"Eu não fazia ideia de como me posicionar na plataforma, escreveu."

Foi então que ela recorreu à inteligência artificial — mais precisamente ao ChatGPT. Sua proposta: criar uma estratégia de marca pessoal como se estivesse desenvolvendo um plano completo de marketing.

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“Você pode me ajudar a me posicionar como uma líder de pensamento no LinkedIn? Quero ser vista como especialista em IA, marca pessoal e carreira para a Geração Z”, foi seu primeiro prompt. E assim começou a mudança de rota.

Do LinkedIn à CNBC: a carreira como plataforma

O impacto foi além das métricas. Em poucos meses, Chapman foi convidada a visitar a sede do LinkedIn e ouviu da própria equipe que era uma pioneira no uso de IA aplicada ao branding.

Na época, já acumulava mais de 3 milhões de impressões. Hoje, esse número ultrapassa 140 milhões.

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Entre as conquistas viabilizadas por sua autoridade digital estão:

Parcerias com marcas como LinkedIn;

Matérias em veículos como Fortune e CNBC;

Workshops voltados para mulheres profissionais.

Por trás do sucesso está o domínio técnico e estratégico da IA. Dominar essas ferramentas já não é diferencial — é uma competência essencial.

Profissionais que usam IA para acelerar decisões, automatizar tarefas e criar conteúdo relevante estão à frente no mercado.

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A nova fronteira do trabalho será moldada não por cargos ou formações tradicionais, mas por quem souber usar as ferramentas certas.

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Fundamentos essenciais da inteligência artificial

Como estruturar prompts melhores no ChatGPT

Como aplicar IA no trabalho

Estratégias práticas de automação

Erros comuns ao começar a usar IA

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